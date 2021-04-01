Çocuklarımız eşitliği nasıl öğrenecekler?

Cevabı basit: Rol modellerle, yani örneklerde görerek. Bunun için öneriler:





1. Oğullarımıza ve daha önemlisi kızlarımıza istedikleri her şeyi başarabilecekleri konusunda ilham olalım. 2. İlham evde başlar. Pandemi ile birlikte ev işlerinin üzerine uzaktan eğitim de eklenince kadınların yükü arttı. Evdeki emeği adil dağıtalım.





3. Çocuğu kalıplardan kurtaralım. Örneğin neden bulaşığı anne yıkasın da arabayı baba yıkasın? Neden ampulü baba değiştirsin de kahvaltıyı anne hazırlasın? Hadi biraz esnetelim sınırları!





4. Bir de meslek seçimi var. Erkek çocukları, kızlardan daha çok STEM’e yönlendiriliyor, yani bilim, teknoloji ve mühendislik işlerine. Sonuç olarak bugün 10 gençten 8’i teknoloji alanında çalışan ünlü bir kadının adını veremiyor. Yani dişi bir Steve Jobs yok. Neden olmasın? Çocuklarımızı cinsiyetlerine göre değil de yeteneklerine göre mesleklere yönlendirelim.





5. Son olarak çocuklarımızla konuşalım. Karşımıza çıkan her adaletsizliği belki düzeltemeyiz, ama yanlışı onlara anlatabiliriz.