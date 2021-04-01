Ergenlik Çocuklarımız eşitliği nasıl öğrenecekler?

Çocuklarımız eşitliği nasıl öğrenecekler?

Ergenlik

Çocuklarımız eşitliği nasıl öğrenecekler?

Çocuklarımızın mutlu bir yaşam sürmeleri için üretken, adil ve eşit bir toplumun parçası olmaları gerekiyor. Ancak son dönemde benim bu konudaki kaygılarım arttı. Böyle bir ortamda çocuklarımız eşitliği nasıl öğrenecekler?

01 Nisan 2021, Perşembe 12:42 Son Güncelleme:
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Cevabı basit: Rol modellerle, yani örneklerde görerek. Bunun için öneriler:


 1. Oğullarımıza ve daha önemlisi kızlarımıza istedikleri her şeyi başarabilecekleri konusunda ilham olalım. 2. İlham evde başlar. Pandemi ile birlikte ev işlerinin üzerine uzaktan eğitim de eklenince kadınların yükü arttı. Evdeki emeği adil dağıtalım.


 3. Çocuğu kalıplardan kurtaralım. Örneğin neden bulaşığı anne yıkasın da arabayı baba yıkasın? Neden ampulü baba değiştirsin de kahvaltıyı anne hazırlasın? Hadi biraz esnetelim sınırları!


 4. Bir de meslek seçimi var. Erkek çocukları, kızlardan daha çok STEM’e yönlendiriliyor, yani bilim, teknoloji ve mühendislik işlerine. Sonuç olarak bugün 10 gençten 8’i teknoloji alanında çalışan ünlü bir kadının adını veremiyor. Yani dişi bir Steve Jobs yok. Neden olmasın? Çocuklarımızı cinsiyetlerine göre değil de yeteneklerine göre mesleklere yönlendirelim.


 5. Son olarak çocuklarımızla konuşalım. Karşımıza çıkan her adaletsizliği belki düzeltemeyiz, ama yanlışı onlara anlatabiliriz.

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