Çocuklarımız için elele veriyoruz

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfının amacı başta Cerebral Palsy ile yaşayan çocuklarımız olmak üzere özel gereksinimi olan bireylerin ihtiyaç duydukları özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri sunarak toplumda daha aktif olmalarını sağlamaktır.Vakfın şemsiyesi altında hizmet sunan Metin Sabancı Okullarında Hafif ve Orta Zihinsel Engelliler Ana Sınıfı ve İlkokulu ile Orta ve Ağır Seviyede Zihinsel Engelliler I. Ve II. Kademe Uygulama Okulları yer almaktadır. Bünyesinde üç farklı özel eğitim okulu bulunduran Metin Sabancı Okulları bu sene toplam 55 öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır.Vakfın diğer bir hizmet birimi olan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde RAM raporlu çocukların ihtiyaç duydukları özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerini sunmaktadır. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile yılda yaklaşık 200 çocuğa hizmet verilmektedir.Aile Danışma Merkezi ile de erken tanı ve teşhis çalışmaları yapan Vakıf, gelişim takibi ve riskli bebek konularında çalışarak Cerebral Palsy’nin erken dönemde müdahale edilmesine çalışarak ailelerin ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır. Yılda yaklaşık 500 aileye hizmet verilmektedir.Vakıftan hizmet alan çocukların ihtiyaç duydukları ışıklı ve sesli oyuncakların teminini sağlayarak kampanya kapsamında birçok çocuğu mutlu etmeyi hedeflemektedir.