Çocuklarımıza farklılıkların zenginliğini öğretelim

Sınıfımda zihinsel engelli bir çocuk vardı, ailem onunla arkadaşlık etmemi istemezdi. Bizim sınıfta sık hastaneye yatan, bu yüzden uzun süre okula gelemeyen bir çocuk vardı. Uzak dururdum ondan, çekinirdim bana bir şey bulaşacak diye, ailem öyle demişti. Okulda fiziksel engeli olan bir çocuk vardı, bizimle oynayamazdı biz de onunla. Ailem benim gibi olan çocuklarla oynamanın daha iyi olduğunu söylerdi. Görmezden gelirdim ben de o çocuğu. Sınıfta konuşma zorluğu çeken bir çocuk vardı, o konuşurken gülerdi diğerleri ben onunla arkadaşlık etmek isterdim aslında ama benimle de dalga geçerler diye hiç yanına gitmedim. Örnekleri çoğaltabiliriz. “Konuşma o çocukla, seni kötü etkiler, ya sana da bir şey olursa, aman uzak dur bu çocuktan, sen senin gibi olan çocuklarla beraber ol” Böyle sözler sarf ediyor musunuz çocuklarınıza? Kendinize göre çocuklarınızı koruma düşüncesiyle bunları yaparken aslında onlara ayrımcılığı, etiketlemeyi, dışlamayı öğretiyor olabilir misiniz?

Benim çocuğum en iyisi, en başarılısı, en zekisi, en örnek alınan çocuğu olsun diye planladığınızda aslında ona kendisinden farklı olanı aşağılamayı öğretmiyor musunuz? Siz çocukları size göre gruplara ayırdığınızda, çocuğunuzun eline görüşülecekler, görüşülmeyecekler listesi verdiğinizde aslında ona düşmanlığı öğretmiyor musunuz? Farklı olan korkutmasın sizi, meraklandırsın aksine. Öğrenmeye teşvik etsin, anlamak için çaba sarf etmeye yönlendirsin. Görünenin içine bakmayı denediğinizde ki bunun için merak etmeniz lazım. O uzak durulmasını istediğiniz çocukların size ve çocuğunuza nasıl zenginlikler katacağını ancak öğrenmek isterseniz görebilirsiniz. Önce siz bakın bakalım o fiziksel engeli olan çocuğun içindeki kaynaklara, belki de çok etkileneceksiniz o çocuğun becerilerinden, iç dünyasının zenginliğinden. Belki de bambaşka kapılar açacak zihninizde o çocuk. Belki de çok şey vardır öğreneceği sizin çocuğunuzun o fiziksel engeli olan çocuktan. Çocuğunuza dışlanan çocuğun yanında olmayı öğretin, böylece kendi gücünü keşfetsin. Dışarıda bırakılmanın yalnızlığı ve korkusu yerine farklı olanı kapsamanın güvenini, besleyiciliğini keşfetsin. Ne dersiniz? Korkmak yerine merak edin, çocuğunuz da merak etmeyi, araştırmayı, düşünmeyi ve kendi iradesi ile karar vermeyi öğrensin. Farklılıkların nasıl zenginlik olduğunu deneyimlesin.