Öğrencilerimden birinin derste yansıttığım, içinde küçük bir mantar da olan görsele “Sizlere neyi çağrıştırdı?” dediğimde mantar şeklini virüse benzettiği için virüsün nelere yol açabileceğini aktardığı an, velilerimizle Hayat Güzeldir filmini iyi okuyamadığımızı anladım. Çocuklarımızı okuduğumuzda COVID-19 salgınında 'Hayat Güzeldir' diye düşündüremediğimiz, salgını değil yoğun hissettirmemek tüm kötü haberleri olduğu gibi aktardığımız ortada ama eminim yavrularımız ileride bu filmi bizden iyi okuyacaklar.