Çocuklarımızı okuduğumuzda...
Roberto Benigni’nin 'Hayat Güzeldir' filmi her yıl velilerimizle izlediğimiz filmlerdendir. 1997 yılı İtalyan yapımı bu film, II. Dünya Savaşı’nda toplama kampına götürülen bir aileyi konu edinir. Filmde bir babanın 4.5 yaşındaki çocuğuna toplama kampında olduklarını hissettirmeden, toplama kampını annesine ulaşacakları bir oyun alanı gibi düşündürmesi anlatılır.Çocukluğun korkuya, kaygıya yer vermeden güven, sevgi ve şefkat dolu geçmesi gereken bir dönem olduğunu ne güzel iletmiştir Benigni. COVID-19 salgını da bir tür savaş alanı gibiydi. Evet, sağlıkla sınandığımız, evlerimize 'toplatıldığımız' bu dönemi kaçımız çocuklarımıza geçici bir 'oyun' gibi aktarabildik?//Posta Sevil Üreman
20 Temmuz 2021, Salı 14:29 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Öğrencilerimden birinin derste yansıttığım, içinde küçük bir mantar da olan görsele “Sizlere neyi çağrıştırdı?” dediğimde mantar şeklini virüse benzettiği için virüsün nelere yol açabileceğini aktardığı an, velilerimizle Hayat Güzeldir filmini iyi okuyamadığımızı anladım. Çocuklarımızı okuduğumuzda COVID-19 salgınında 'Hayat Güzeldir' diye düşündüremediğimiz, salgını değil yoğun hissettirmemek tüm kötü haberleri olduğu gibi aktardığımız ortada ama eminim yavrularımız ileride bu filmi bizden iyi okuyacaklar.