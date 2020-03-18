Çocukların adım adım gezilebileceği online müzeler

Koronavirüs nedeniyle çoğu insan evde izolasyon sürecini geçiriyor. Ebeveynler de çocukları için evde yapılabilecek faydalı etkinlikler oluşturuyor. Çocukların ekranlar karşısında bu süreci faydalı geçirmesini sağlayacak online eğitimler de yar alıyor. Sosyal mesafe sürecinde çocukların hem öğrenerek hem de keyifli zaman geçirmelerini sağlayacak online müzeleri derledik. İşte dünyadan ve Türkiye'den adım adım gezebileceğiniz online müze görünümleri...

Pera Müzesi

Pera Müzesi koleksiyon sergileri ile süreli sergilerini Google Arts&Culture’da sanatseverlerle buluşturuyor. Pera Müzesi, Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 31 Mart’a kadar ziyarete kapalı olacak. Bu dönemde kültür sanat ortamından uzak kalmak istemeyenler, dijital sergiler ile Suna ve İnan Kıraç Vakfı koleksiyonlarını keşfe çıkabilir. Pera Müzesi’nin koleksiyon sergileri “İmparatorluktan Portreler”, “Düşlerin Kenti: İstanbul” ve “Kahve Molası”nın yanı sıra; graffiti üzerine dünyadaki en kapsamlı sergilerden biri olan “Duvarların Dili” ile, çocukların Pera Öğrenme atölyelerinde ürettiği renkli çalışmaları bir araya getiren “Yaz Yaz Yaz” sergileri de dijital ortamda ziyarete sunuluyor.

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Uluslararası Çocuk Sanatı Müzesi (The International Museum of Children's Art)

Norveç Oslo'daki Uluslararası Çocuk Sanatı Müzesi, dünyanın ilk tam ölçekli Çocuk Sanatı Müzesi olarak hizmet veriyor. Bugün müzenin sanat koleksiyonu 180’den fazla ülkeden çocuklar ve gençler tarafından yapılmış sanat eserlerini barındırıyor. Google Art&Culture'dan müze görünümüne bakabilir Google'ın Street View (sokak görünümü) özelliğinden faydalanarak müzede bulunan eserleri görebilir, adım adım müzeyi gezebilirsiniz.

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Gyeonggi Çocuk Müzesi (Gyeonggi Children's Museum)

Gyeonggi Çocuk Müzesi, kendi kendine öğrenme ve interaktif sergiler için tasarlanmış Kore'nin ilk bağımsız, deneyime dayalı müzesidir. “Heyecan verici bir öğrenme alanı” olarak adlandırılan bu müze çocuklar için hayal gücünü ve yaratıcılığı artırmak için çok çeşitli konuları ve kavramları içeren eserleri içinde barındırıyor. Çocuklar için özelleştirilen alanlara sahip Gyeonggi Çocuk Müzesi aileler için yeni sergiler ve öğrenme deneyimleri sunuyor. Google Art&Culture uygulamasında müze görünümüne ve eserleri görebilir, Street View özelliği ile müzeyi adımlayabilirsiniz.

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Çocuk Sanat Müzesi (Children's Museum of the Arts)

1988’de Manhattan'da kurulan Çocuk Sanat Müzesi çocukları ve aileleri profesyonel sanatçılar tarafından öğretilen dünya standartlarında çağdaş sanat sergileri ve sanat atölyeleri ile tanınıyor. Dünyanın dört bir yanından sanatçıların eserlerini sergileyen müze etkileşimli müze olarak da biliniyor. Çocuklara ücretsiz sanat eğitimi sunan müze, dünyanın her yerinden 2 binden fazla çocuk sanatı eserlerini kalıcı koleksiyonunda barındırıyor. Çocuklarınızla Google Art&Culture’daki müze görünümünü inceleyebilirsiniz. Müzenin street view özelliği bulunmuyor.

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Uluslararası Uzay İstasyonu (International Space

Uluslararası Uzay İstasyonu’nu Google Art&Culture ile keşfedebilirsiniz. Adim adım özelliği ile (Street View) ile istasyonu detayları ile görebilir, uzay aracının içinde gezinti yapabilirsiniz.

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Giza piramidi

Çocukların belki de en çok merak ettiği ilginç tarihi alanların başında piramitler geliyor. Google Art&Culture'da Giza piramidini gezebilir, piramitler hakkında bilgi edinebilirler.

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