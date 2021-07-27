Çocukların ağız sağlığı için neler yapılmalı?

Çocuğunuzun çok sık abur cubur yemesinin önüne geçin.

Uygun florür içeriği bulunan bir macun ile günde iki kez uygun şekilde dişlerini fırçalamasını sağlayın.

Günde bir kez diş ipi kullanmasını sağlayın.

Gereken durumlarda koruyucu uygulanmasını sağlayın.

Düzenli diş muayenelerini ihmal etmeyin.

Uygun florür miktarını su, gıdalar ve gıda takviyeleri aracılığı ile aldığından emin olun.

Çocuk diş hekimleri ağız ve diş sağlığı sorunlarının ortaya çıkmasını önlemek için ne yapar?

Diş temizliği, cila ve florür uygulamaları önleyici diş hekimliğinin bir parçasıdır. Ama önleyici diş hekimliği bundan çok daha fazlasını içerir. Örneğin diş hekiminiz, çocuğunuzu diş çürüklerinden korumak için fisür örtücü kullanabilir; spor yaralanmalarının önüne geçmek amacıyla ağız koruyucu kullanımını önerebilir veya ortodontik sorunların erken tespit ve tedavisi için önlem alabilir. Çocuğunuzun sağlıklı bir gülüşe sahip olabilmesi için evde ve klinikte alınabilecek önlemleri en iyi ve en doğru şekilde belirleyebilecek kişi çocuk diş hekiminizdir