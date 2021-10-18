Çocukların anlattıklarını dinlemek yeterli

İYİ BİR DİNLEYİCİ OLMAK AİLE İÇİNDEKİ PAYLAŞIMI ARTTIRIYOR

Tam paylaşım yapmaya karar verdikleri anda da bazen biz onların anlattıklarına verecek cevap bulamıyoruz. Bulsak bile bu cevap onları tatmin etmeyebiliyor. Yaşadıkları duygunun yoğunluğuna kapılıp yükselebiliyor, hatta ebeveynlerini kıracak şekilde karşılık verebiliyorlar. Bu tarz durumlarda çocukların paylaşım yaparken sizden net bir cevap değil, destek beklediklerini unutmamalısınız.

Sadece iyi bir dinleyici olmanız ve anlattıkları şeyleri içtenlikle dinlemeniz onların daha çok anlatmasına yetecektir. Aileleri tarafından yargılanmadan dinlenen çocuklar anlatmaya ve hayatlarını paylaşmaya daha açık olurlar. Çünkü bazen verdiğimiz karşılıklar doğru olsa bile onların beklentisini karşılamaz. Bizden duymak istedikleri o değildir. Bazen onlar bile ne duymak istediklerini bilmezler ama istedikleri tek bir şey var ki, ailelerinin onları dinlemesi ve her koşulda onların yanında olması. Büyümek sancılı bir süreç, inişleri çıkışları bol olacaktır. Bu yolda yanlarında yürüdüğünüzü bilmeleri onlara verebileceğiniz en büyük destektir.