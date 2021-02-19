YILDA 1 DOKTORA

Ergenlerde önlenebilir sağlık problemleri oranı yüksek. Güvenli olmayan cinsel yaşam, alkol ve madde bağımlılıkları, tütün kullanımı, fiziksel dövüş, uygunsuz diyetler gibi pek çok riskli davranış bu yaş grubunda hasar bırakabilir. İdeal olarak ergenlik döneminde doktor ziyaretleri yılda bir olmalı. Bu ziyaretlerde ergenin fiziksel büyümesi, cinsel gelişimi, psikolojik ve sosyal durumu mutlaka değerlendirilmeli. Boyu ve vücut ağırlığı ölçülmeli, büyüme eğrilerinde kaçıncı dilimde olduğu değerlendirilmeli. Yıllık boy uzaması ve kilo alımı takip edilmeli. Vücut kitle indeksi ve ideal ağırlık yüzdeleri hesaplanmalı. Tüm ergenlere yeterli ve dengeli beslenme konusunda rehberlik ve danışmanlık yapılmalı.

MEME VE TESTIS MUAYENESI

Doktor kontrolünde kızlara meme muayenesi yapılmalı ve kendi kendine meme muayenesi öğretilmeli. Aynı şekilde erkeklere de testis muayenesi öğretilmeli, bu yaşta saptanan bir varikosel erişkin hayattaki kısırlık problemini ortadan kaldırır. Erkek ergenlerde de meme muayenesi yapılmalı; ergen, jinekomasti (meme büyümesi) açısından değerlendirilmeli.

ERGENLIK NE ZAMAN BAŞLAR?

Ergenlik, kız çocuklarında meme gelişimi ve pubik bölgenin kıllanmasına; erkek çocuklarında genital gelişim (testis büyümesi) ve pubik bölgedeki kıllanmaya göre değerlendirilir. Ergenlik belirtileri, kız çocuklarında 8 yaş, erkek çocuklarında 9 yaştan sonra başlar. Bu yaşlardan önce belirtilerin başlaması erken ergenlik olarak tanımlanır. Erken ergenlik, çocuklarda boy kısalığına, psikolojik ve davranışsal sorunlara neden olur. Ergenlik belirtilerinin başlamasından 2-2.5 yıl sonra kızlarda adet kanaması beklenir. Kızlarda bu adet kanamalarının düzenli olup olmadığı, ağrılı adet görme gibi şikayetlerin sorulması gerekir.

BU KONTROLLER UNUTULMAMALI

›› Omurga eğriliği (skolyoz) ve kfoz (bel eğriliği) ortopedik problemler açısından taramalar ihmal edilmemeli. ›› Her kontrolde kan basıncı ölçülmeli.

›› Ailesinde 50 yaş altında kan yağlarında artış, tansiyon, şeker, damar hastalığı, ani kalp nedeniyle ölüm öyküsü olan ergenlerin mutlaka kan yağlarına bakılmalı.

›› Kızlarda adetin başlamasıyla birlikte kan kaybı ve demir kaybı artar. Erkeklerde ise kan yapımı hızlandığı ve kas dokusu artışı olduğu için demir ihtiyacı fazlalaşır. Bu nedenle her iki cinste de demir eksikliğine bağlı kansızlık görülür. Bağışıklık sistemini güçsüz düşüren, enfeksiyonlara yatkınlığı artıran bu durumu saptamak için ergenlerde mutlaka tam kan sayımı yapılmalı.

›› Ergenlerin çocukluk çağı aşılamalarına yönelik eksik aşıları varsa tamamlanmalı, 11 yaşında difteri, tetanoz aşısı yapılmalı.

›› Ergenlerde hormonal değişiklikler nedeniyle diş eti problemleri olabilir. Bu durumda diş hekimine yönlendirilmeliler







