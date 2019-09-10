Betül Meral SARIİZ - posta.com.tr

Uzun bir tatil dönemini geride bıraktık. Okullar açıldı, öğrenciler ders başı yaptı. Okulun ilk günlerinde çocuklar gerek uyku, gerekse beslenme anlamında uyum sağlayacağı bir dönem içerisinde. Özellikle de beslenme, çocukların gelişimleri açısından büyük önem taşıyor. Peki, Çocukların beslenme çantası nasıl olmalı? Çocukların gelişimlerini destekleyecek besinler hangileri? İşte uzmanından beslenme önerileri…

Okulların açılmasıyla birlikte çocukların beslenme programı da değişiyor. Gelişime uygun beslenme seçenekleri aileler tarafından değerlendirilmeli hatta bir uzmandan bu konuda destek alınmalı. Diyetisyen Tuğçe Kırcılar bu süreçte çocukların beslenme çantasında yer alması gereken besinleri ve beslenme önerilerini anlattı.

Diyetisyen Kırcılar, çocukların sağlıklı beslenmesinin büyüme ve gelişmelerinin devamlılığı açısından büyük önem taşıdığını, hazırlanacak iyi bir beslenme programının ise okul başarısını iyi yönde etkileyeceğinin altını çizdi.

ÇOCUKLAR HAZIR ÜRÜNLERE YÖNELMEMELİ

Kırcılar, çocukların okuldaki beslenme programları konusunda aileleri uyarıyor: “Çocuğunuzun okulda geçirdiği süre içinde hazır ürünlere yönelmemesi adına tüketmesi gereken besinler ve içecekler mutlaka beslenme çantasında bulunmalı. Sabah okulda olan çocuklar için sağlıklı kahvaltı-ara öğün, öğleden sonra okula giden çocuğun ise öğle yemeği-ikindi ara öğün saatlerinde tüketeceği besinler ve içeceklerin beslenme çantasında olması gerekiyor” diye konuştu.

“BASKI ALTINA ALINMAYAN ÇOCUKLAR DAHA DİKKATLİ”

Tuğçe Kırcılar okuldaki çocukların beslenmesinde seçeneklerin arttırılması konusunda ailelere büyük görev düştüğünü hatırlatarak şunları söyledi:

“Gün sonunda çocuğun beslenmesini tüketip tüketmediği kontrol edilip durumuna göre sağlıklı seçenekler artırılması gerekiyor. Beslenme alışkanlığı kazandırılmak istenilen çocuk asla zorlanmamalıdır. Yemesi gereken besin grupları basitçe açıklanmalıdır. Baskı altına alınmayan çocukların besin seçimlerinde daha doğru hareket ettikleri bilinen bir gerçektir. Ayrıca yetişkinler gibi çocukların da bir damak tatları olduğu ve bazı besinleri seçme özgürlükleri olduğu unutulmamalıdır. Çocuğun günlük vitamin ve posa ihtiyacını karşılayabilmesi için yaş gruplarına göre değişmekle birlikte sebzelerden en az 2-3 çeşit, meyvelerden de 3-4 çeşit tüketmesi önerilir.”

Diyetisyen Tuğçe Kırcılar, okula giden çocuklara beslenme çantasının olmazsa olmazlarını ve örnek beslenme menüsünü posta okurları için paylaştı:

BESLENME ÇANTASINDA OLMASI GEREKEN BESİNLER

• Gün içinde yetecek kadar su

• Süt, ayran, ev yapımı limonata veya taze sıkılmış meyve suyu

• Tahıllı Sandviç çeşitleri, ev yapımı börek veya poğaça

• Meyveli yoğurt, ev yapımı sütlü tatlı veya ev yapımı kek

• Kuru veya taze meyveler

• Ceviz, badem, fındık veya fıstık

ÖRNEK ÖĞLEN BESLENME MENÜSÜ

Peynirli tost + Küçük bir salata + Ayran

Tahıllı ekmeğe ton balıklı yeşillikli sandviç + Ev yapımı limonata/meyve suyu

Ev yapımı börek + Evde yapılmış az şekerli meyve kompostosu

ÖRNEK ARA ÖĞÜN SEÇENEKLERİ

Meyve + fındık/ceviz/badem

Ev yapımı kek + Süt

Ev yapımı sütlü tatlı