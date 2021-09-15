Çocukların beslenmesinde ara öğünleri ihmal etmeyin
Çocukların gün boyu hem zihinsel hem de fiziksel performansının iyi olması için ana öğünler kadar ara öğünlere de dikkat etmek gerekiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Tuba Kayan Tapan, ara öğünler için sağlıklı seçimlerin neler olduğunu anlattı ve lezzetli tarifler verdi. | Hazırlayan: Özgür Gökmen Çelenk
15 Eylül 2021, Çarşamba 13:54 Son Güncelleme:
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İki ana öğün arasındaki süre uzun olduğundan vücutta kan şekeri düşer. Bu da yemek yeme ihtiyacını artırır. Kan şekerindeki düşüşü engellemek için yemeklerden 2-3 saat sonra olacak şekilde bir ara öğün planlayın. Ara öğünlerde yağlı, şekerli ve yüksek kalorili besinler yerine lif açısından zengin, doyurucu besinler tercih edin. İşte onlardan bazıları:
- Sütlü hafif bir tatlı,
- Tahıllı müsli ve süt,
- Peynirli tost ve ayran,
- Simit, peynir, domates ve salatalık,
- Karpuz ya da kavun ve peynir,
- 1 dilim ev yapımı tahıllı kurabiye veya kek ve 1 bardak süt.
MEYVELİ MİNİ PANKEK TARİFİ
Malzemeler:
- 1 yumurta
- 1/2 su bardağı süt
- 1 su bardağı un
- 1 yemek kaşığı şeker
- 1/2 paket kabartma tozu
- 1/2 paket vanilya
Yapılışı:
Yumurta ve şekeri iyice çırptıktan sonra kalan malzemeleri ekleyip çırpmaya devam edin. Orta ateşte ısıtılmış tavaya bir kaşık yardımıyla hamuru dökün, arkalı önlü pişirin. Üzerine bal veya dilimlenmiş meyve ile servis edin.
KAYISI TOPLARI TARİFİ
Malzemeler:
- 10 adet kuru kayısı
- 1/2 su bardağı kıyılmış ceviz
- Hindistan cevizi
Yapılışı:
Kuru kayısıları sıcak suda 10 dakika beklettikten sonra rondodan geçirin. Minik toplar haline getirip Hindistan cevizine bulayın.
MUZLU TATLI TARİFİ
Malzemeler:
- 1 küçük muz
- 1 yemek kaşığı fıstık ezmesi (şekersiz)
- Biraz öğütülmüş fındık
Yapılışı:
Muzu dikey şekilde ortadan kesip üzerine fıstık ezmesi sürün. Üzerine fındıkları serpiştirin.
COCOSTAR TARİFİ
Malzemeler:
- 1 büyük muz
- 1 su bardağı Hindistan cevizi
- Eritilmiş bitter çikolata
Yapılışı:
Muzu dikey şekilde ortadan kesip üzerine fıstık ezmesi sürün. Üzerine fındıkları serpiştirin.
KIYMALI GÖZLEME TARİFİ
Malzemeler:
- 4 yemek kaşığı kavrulmuş kıyma
- Yarım yufka
- Zeytinyağı
Yapılışı:
Yarım yufkaya zeytinyağını fırça yardımıyla yayın, içine kıyma ekleyip gözleme şeklinde katlayın. Teflon tavada arkalı önlü pişirin.