Çocukların beslenmesinde ara öğünleri ihmal etmeyin

İki ana öğün arasındaki süre uzun olduğundan vücutta kan şekeri düşer. Bu da yemek yeme ihtiyacını artırır. Kan şekerindeki düşüşü engellemek için yemeklerden 2-3 saat sonra olacak şekilde bir ara öğün planlayın. Ara öğünlerde yağlı, şekerli ve yüksek kalorili besinler yerine lif açısından zengin, doyurucu besinler tercih edin. İşte onlardan bazıları:

Sütlü hafif bir tatlı,

Tahıllı müsli ve süt,

Peynirli tost ve ayran,

Simit, peynir, domates ve salatalık,

Karpuz ya da kavun ve peynir,

1 dilim ev yapımı tahıllı kurabiye veya kek ve 1 bardak süt.

MEYVELİ MİNİ PANKEK TARİFİ

Malzemeler:

1 yumurta

1/2 su bardağı süt

1 su bardağı un

1 yemek kaşığı şeker

1/2 paket kabartma tozu

1/2 paket vanilya

Yapılışı:

Yumurta ve şekeri iyice çırptıktan sonra kalan malzemeleri ekleyip çırpmaya devam edin. Orta ateşte ısıtılmış tavaya bir kaşık yardımıyla hamuru dökün, arkalı önlü pişirin. Üzerine bal veya dilimlenmiş meyve ile servis edin.

KAYISI TOPLARI TARİFİ

Malzemeler:

10 adet kuru kayısı

1/2 su bardağı kıyılmış ceviz

Hindistan cevizi

Yapılışı:

Kuru kayısıları sıcak suda 10 dakika beklettikten sonra rondodan geçirin. Minik toplar haline getirip Hindistan cevizine bulayın.

MUZLU TATLI TARİFİ

Malzemeler:

1 küçük muz

1 yemek kaşığı fıstık ezmesi (şekersiz)

Biraz öğütülmüş fındık

Yapılışı:

Muzu dikey şekilde ortadan kesip üzerine fıstık ezmesi sürün. Üzerine fındıkları serpiştirin.

COCOSTAR TARİFİ

Malzemeler:

1 büyük muz

1 su bardağı Hindistan cevizi

Eritilmiş bitter çikolata

Yapılışı:

Muzu dikey şekilde ortadan kesip üzerine fıstık ezmesi sürün. Üzerine fındıkları serpiştirin.

KIYMALI GÖZLEME TARİFİ

Malzemeler:

4 yemek kaşığı kavrulmuş kıyma

Yarım yufka

Zeytinyağı

Yapılışı:

Yarım yufkaya zeytinyağını fırça yardımıyla yayın, içine kıyma ekleyip gözleme şeklinde katlayın. Teflon tavada arkalı önlü pişirin.

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