Çocukluk Çocukların bünyesini güçlendirmek için 6 beslenme önerisi

Çocukların bünyesini güçlendirmek için 6 beslenme önerisi

Çocukluk

Çocukların bünyesini güçlendirmek için 6 beslenme önerisi

Dr. Diyetisyen Tuba Kayan Tapan, çocukların iyi bir bağışıklık sistemine sahip olması için önerilerde bulunuyor... Hazırlayan: Özgür Gökmen Çelenk

16 Eylül 2021, Perşembe 13:22 Son Güncelleme:
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1-A VİTAMİNİ 

A vitamini, akyuvarlar ve antikorların güçlenmesini sağlayarak bağışıklık sistemine doğrudan etki eder. A vitamininden zengin besinler şunlar: Balık yağı, tereyağı, yumurta sarısı, süt ve süt ürünleri, kırmızı et ve karaciğer, havuç, yapraklı sebzeler, domates, taze kayısı, bal kabağı, muz ve sarı patates. Aklınızda bulunsun: A vitaminini E ve C vitaminleri ile beraber tüketmek emilimini artırır. 

2-B6 VİTAMİNİ

 Hemoglobinin yapımında görevli olduğu için bağışıklık sisteminde doğrudan etkilidir. Özellikle kırmızı et başta olmak üzere, avokado, soya fasulyesi, patates, yağlı tohumlar, sebzeler, yumurta ve karaciğerde bol bulunur. 

3-D VİTAMİNİ

 Bağışıklık sistemini desteklemede oldukça önemli rol oynar. D vitamininin en iyi kaynağı besinlerden ziyade güneştir. Balık yağı da D3 vitamini içerir. Kış aylarında doktor kontrolünde takviye alınması da önerilebilir.

4-BETA GLUKAN

 Bağışıklık sistemini güçlendirmek için ekmek mayasından elde edilen organik bir bileşiktir. C vitamini ile beraber tüketildiğinde yararlılığı artar. Lifli besinler en zengin kaynaklarıdır. 

5-OMEGA-3

Bağışıklık sisteminde kullanılır. Vücut tarafından sentezlenemeyen ve çoklu doymamış yağ asidi olan omega-3, dışarıdan besinlerle alınmalı. En iyi kaynağı balıktır. 

6-PROBİYOTİKLER

En önemli görevi, bağırsak yapısına etki ederek serbest radikallerin üremesine engel olmaktır. Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirir. Yoğurt, peynir, ayran, tereyağı, dondurmada probiyotik bulunur. Dr. Diyetisyen Tuba Kayan Tapan, çocukların iyi bir bağışıklık sistemine sahip olması için önerilerde bulunuyor. 

SEBZE VE MEYVE ALIŞKANLIĞI KAZANDIRIN 

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için bu kuralları da unutmayın: 

 Çocuğunuza su içmeye teşvik edin. İşlenmiş gıdalardan uzak tutun. k Çiğ sebze ve meyve tüketmesini sağlayın. Marul, pazı, ıspanak, maydanoz gibi klorofil içerikli besinlerin tüketimine öncelik verin. Vücuttan ağır metalleri uzaklaştırması için beslenmede elma ve kişnişe yer açın. Çinkodan zengin yumurtaya kahvaltıda yer verin.

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