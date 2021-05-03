Çocukların büyüme çağında izlenmesi gereken ağız problemleri

Bunların dışında, çocuğunuzda bebeklik dişlerinin erken ya da geç kaybı, ısırmada veya çiğnemede güçlük, konuşma bozuklukları, yanak veya damak ısırma, diş gıcırdatma, çene ekleminde ses ve yüzde asimetri gözlemlemeniz halinde ortodontik muayenenin ihmal edilmemesi büyük önem taşır.

ORTODONTİK MUAYENE İÇİN DOĞRU ZAMAN: EN GEÇ 7 YAŞ

Amerikan Ortodonti Derneği tüm çocukların yedi yaşından önce bir ortodonti uzmanına muayene olmasını önermektedir. Öte yandan, çocuğunuz yedi yaşından büyük olsa dahi, ortodontik muayene için geç kalmış sayılmazsınız. Bu yaşlarda ortodonti uzmanı, henüz çocuğun ağzında süt dişleri varken çene ve diş gelişimindeki problemleri yakalayabilir. Anormal durumun erken tespit edilmesi önemlidir çünkü bazı ortodontik problemler erken teşhis edildiğinde tedavisi de çok daha kolay olmaktadır. Bu şekilde, gelecekte daha karmaşık ve maliyetli tedavi olma olasılığı azalır. Iskeletsel bozukluk mevcut ise, çocuğun büyüme dönemi bitmeden bu sorun çözülebilir