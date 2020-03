Çocukların corona virüsten korunmasını sağlayacak öneriler

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeniyle salgının yayılımını yavaşlatmak ve salgının kitlesel olarak yayılmasını önlemek amacıyla okullara zorunlu olarak ara verildi. Bu sürecin tatil olarak değerlendirilmemesi gerektiğinin önemine dikkat çeken uzmanlar başta çocukların sosyal izolasyon döneminde başkalarıyla temasa geçmemesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. Başta çocukların corona virüsten korunması için ebeveynlerin alması gereken bazı önlemler bulunuyor.

Corona virüsten çocukları korumak için yapılması gerekenleri anlatan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Dr. Nevin Cambaz Kurt, “Kalabalık ortamlara gitmemek, AVM, sinema, tiyatro gibi aktiviteleri bir süre ertelemek kalabalık ortamlara girme zorunluluğu varsa maske takılmalı. Özellikle ebeveynlerin çocuklara el yıkamayı öğretmesi gerekiyor. Burada dikkat edilmesi gereken en az 30 sn boyunca sabunla elleri, parmak araları ve bilek dahil ovalamaktır” dedi.

Çocuklara kahvaltılık gevrek vermeyin

Kirli ellerle yüzüne dokunmamanın önemli olduğunu çocuklara anlatmak gerektiğinin altını çizen Dr. Nevin Cambaz Kurt, ebeveynlere de çocukların beslenmesi konusunda bazı uyarılarda bulundu:

“Özellikle tüm aile olarak iyi yıkanmamış yiyecekleri yememek gerekiyor. Bilinmeyen yerlerde kesinlikle yemek yenmemeli. Bu süreçte beslenmeye dikkat etmek başta çocuklar olmak üzere tüm ailenin dikkat etmesi gereken önlemlerin başında geliyor. Sabah kahvaltısını mutlaka yapılmalı, kahvaltıda hazır kahvaltılık gevrek verilmemeli, peynir, zeytin, yumurta gibi doğal besinler tükettirilmeli. Bol sebze ve meyve tüketmelidir. Özellikle C vitamininden zengin kuşburnu, greyfurt, maydanoz, turunçgiller tüketmeli. Yumurta, süt ve süt ürünleri, kırmızı et ve beyaz et gibi hayvansal protein, kuru baklagiller gibi bitkisel proteinler tüketmeli. Yemeklerde soğan, sarımsak gibi doğal antibiyotiklere daha fazla yer vermek uygun olabilir.”

Çocuklarda şeker tüketimini önleyin

Bağışıklığı desteklemek için başta çocuklar olmak üzere bazı besinlerin tüketilmesi gerektiğinin altını çizen Dr. Nevin Cambaz Kurt, “Özellikle yoğurt, kefir, ayran, boza, ev yapımı sirke, şalgam suyu gibi probiyotikten zengin besinler tüketmek, barsaktaki probiyotikleri yani yararlı bakterileri beslemek bağışıklığı destekler. Özellikle çocuklar şekerli yiyeceklerden uzak durmalıdır. Yapılan bir araştırmada 100 gr şekerin vücudun savunma hücresi olan lökositlerin fonksiyonlarını 4-6 saat boyunca yüzde 60 baskıladığı gösterilmiş. Çünkü glukoz, C vitamini reseptörleri ile yarışmaktadır. Çocuklarda şeker tüketimini önlemeliyiz.” diye konuştr,

Pakete girmiş tüm gıdalar çocukların bağışıklığını olumsuz etkiler

Özellikle pakete girmiş, marketlerde satılan cips, çikolata, gofret, bisküvi gibi hazır gıdalardan, hamburger kola gibi fast food dediğimiz beslenme tarzından uzak durulması gerektiğini söyleyen Dr. Nevin Kurt, “Batı tarzı beslenme dediğimiz fast food beslenme bağışıklık sistemini olumsuz etkileyerek daha kolay hastalanmaya zemin hazırlar. Hamburger yerine çocuklara peynirli sandviç ya da tost seçeneği sunulabilir.” diyor.

D vitamini takviyesinin önemli olduğunu belirten Dr. Kurt, kışın güneşin olmadığı zamanlarda çocuklara 1 yaş üstü 600 Ü, 1 yaş altı 400 Ü günlük D vitamini takviyesi doktor kontrolünde vermek gerektiği konusunda uyardı.

Çocukların bol su içmesi sağlanmalı ve uyku düzeni oluşturulmalı

Özellikle çocukların bu dönemde bol su içmesi ve uyku düzeninin sağlanması gerektiğini ifade eden Dr. Nevin Cambaz Kurt, “Su tüketimi bağışıklık sistemi için önemlidir. Çocuğun idrarının rengi su tüketiminin yeterli olup olmadığı konusunda fikir verir. Yeterli su tüketen çocukların idrar rengi berraktır. Koyu renkli idrar yeterince su içmiyor demektir. Çocukların düzenli uyku uymaları sağlanmalıdır. Güçlü bir bağışıklık için düzenli uyku şarttır. Çocuklar akşam 21 de yatakta olmalıdır. Uykuda iken salgılanan hormonlar bağışıklık siteminin güçlenmesinde de etkilidir. Bu nedenle çocukları erken yatmaya alıştırmalıdır.” dedi.

Spor bağışıklığı güçlendiriyor

Spor yapmanın çocuklar ve erişkinlerde güçlü bir bağışıklık sistemi için vazgeçilmezi olduğuna dikkat çeken Dr. Kurt, “Çocukları spor yapmaya teşvik etmek, desteklemek, hem beden sağlığı, hem ruh sağlığı, hem de güçlü bir bağışıklık için gereklidir. Evde de bazı egzersizler yapılabilir. Bazı ek besinlerin beta glukan, propolis, salbucamol, pelargonuım gibi ürünlerin bağışıklık sistemini desteklediği gösterilmiş. Gerektiği durumlarda doktor kontrolünde belli sürelerde kullanılabilir.” diye konuştu.

