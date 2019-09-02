Çocukların geleceğine 65 TL güvence

Aile için çocuğu en değerli hazinesi. Ebeveynler olarak çocuğunuzun iyi bir eğitim alması için çalışıp didiniyorsunuz. Özel okul masrafları ise her yıl katlanarak büyüyor. Yıllık 15 binden 80 bine varan özel okul masrafları var. Ayrıca yemeği, servisi gibi ek masraf kalemlerini de hesaplamak gerekiyor. Ancak başınıza bir iş geldiğinde, çocuğunuzun eğitiminin yarıda kalma ihtimali ise her zaman mümkün. İşte bu riski ortadan kaldırmak için sigorta şirketleri ‘eğitim sigortası’ hizmeti sunuyor.

YAŞ SINIRI YOK

Eğitim sigortası yaptırdığınızda yaşayacağınız kaza veya vefat gibi maddi durumunuzu olumsuz etkileyecek beklenmedik olaylara karşı çocuğunuzun tüm eğitim masrafları karşılanıyor. Böylece çocuğunuzun geleceği sekteye uğramıyor. Yani eğitim sigortası kişinin kendisini değil, çocuklarını güvence altına almayı amaçlayan bir ürün. Tüm eğitim seviyeleri için geçerli ve çocuk ile ilgili yaş sınırı da yok. Anne baba çocukları için eğitim sigortası yaptırabildiği gibi bir yakınının çocuğu için de yaptırabilir. Ayrıca ailenin dede, amca gibi diğer büyükleri de çocuk için sigorta yaptırabilir.

TEMİNATIN KAPSAMI

Bazı sigorta şirketleri eğitim sigortası teminatları kapsamında sadece kaza sonucu meydana gelen durumlarla ilgili ‘vefat teminatı’ ve ‘sürekli sakatlık teminatı’ olarak poliçeler düzenliyor. Bazıları ise ebeveynin vefatının dışında hastalık sonucu tam ve daimi maluliyet teminatlarını da eğitim sigortası kapsamına alabiliyor. Yani ‘vefat teminatı’nda sadece kaza sonucu vefatı dikkate alan, kanser veya kalp krizi gibi hastalık sonucu vefat halinde tazminat ödemesi yapmayan şirketler de var.

TUTAR NE KADAR?

Çocuğunuzun yıllık eğitim gideri ve eğitim süresi ne kadarsa, teminat tutarı bunu kapsayacak şekilde oluşturuluyor. Teminat tutarı, çocuğunuzun her yıl kalan eğitim süresi ile doğru orantılı olarak azalıyor. Örneğin, öğrencinin yıllık eğitim masrafının 10 bin TL olduğunu ve 8 yıllık bir eğitim süresi kaldığını düşünürsek; ilk yılın sigorta teminatı 80 bin TL olarak belirleniyor. İkinci sigorta yılında ise sigorta teminat tutarı 70 bin TL’ye düşüyor. Bu şekilde sigorta teminatı, her yıl eşit tutarda azalarak, kalan eğitim gideri tutarını kapsayacak şekilde maddi güvence oluşuyor.

ÜCRETSİZ HİZMETLER

Bazı sigorta şirketleri ürün kapsamında çocuk sağlığı danışma, pedagog/psikolog, eğitim ve kariyer koçluğu, hobi kursları, dil kursları, yaz ve kış kampları gibi birçok hizmeti de indirimli ya da ücretsiz olarak sunuyor. Bazıları ise sigortalılığınız süresince sizin için eve doktorlu ambulans gönderimi, ücretsiz sağlık danışmanı hizmeti, ameliyat sonrası iki gün bakıcı hizmeti gibi avantajlar da sağlıyor.

VERGİ İNDİRİMİ VAR MI?

Eğitim sigortasında vergi indirimi avantajı bulunuyor. Ödediğiniz primleri belirtilen oranda Gelir Vergisi matrahından düşerek, yüzde 15’ten yüzde 35’e varan vergi indiriminden yararlanabilirsiniz. Örneğin 35 yaşında bir ebeveyn, 5 yıla yönelik 50 bin dolar (300 bin lira) teminatlı bir eğitim sigortası poliçesi aldığında, bunun peşin primi 333 dolar (2 bin lira), aylık ödemek isterse de taksidi 11 dolar (65 lira). Prim vergi matrahından indirilebiliyor. Aylık 11 dolar ödeniyorsa ve vergi dilimi de yüzde 35’teyse, aylık ödeme 8 dolara (47 lira) düşüyor. Yani ayda 3 dolar (18 lira) cebinizde kalıyor.

BUNLARA DİKKAT EDİN

✔ Başvuru için 18 ile 70 yaş arasında olmak gerekiyor.

✔ En az 1, en fazla 25 yıllık eğitim sigortası seçenekleri bulunuyor.

✔ Sadece sigortayı yaptıran kişinin başına gelebilecek kaza ve vefat durumunda eğitim sigortası tazminatı ödeniyor.

✔ Ödemeler ise kişinin bütçesine göre peşin, aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık olarak yapılabiliyor.

✔ Ödeme Türk Lirası olarak yapılabildiği gibi sözleşmeye göre Euro veya dolar yani döviz bazında da olabiliyor.

✔ Sigorta primi; sigorta yaptıranın yaşı, cinsiyeti, seçilen teminat tutarının süresi ve ödeme şekline göre belirleniyor.

✔ Eğitim sigortası paketlerini iyi inceleyin. Başka şirketlerin sigorta teklifleri ile karşılaştırın. Size en uygun olanı seçin.

GÜLTEN UĞURLU/ POSTA