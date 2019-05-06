İstanbul Güngören'de eviyle aynı apartmanda ofisi de bulunan emlakçı Uğur Yavuz, birkaç ay önce komşularının bakamadığı yavru bir köpeği sahiplendi. Sevimli köpeğe "Afro" ismi verildi. Afro, kısa sürede Yavuz ailesi ve mahalle sakinlerinin ilgi odağı oldu. Çok sayıda hayvanseverin bulunduğu caddede kedileriyle birlikte büyümeye devam eden ve artık 5 aylık olan Afro, geçen Cuma günü öğle saatlerinde tasmasını söken ve elindeki yiyeceği koklatarak peşine takan 4 çocukla birlikte kayıplara karıştı.

AFRO’NUN BURSA’DAN İSTANBUL’A UZANAN HİKAYESİ

Köpeği çalınan Uğur Yavuz, Afro’nun Bursa’dan İstanbul’a uzanan hikayesini anlatarak, "Bundan yaklaşık 4 ay önce Bursa otobanında bir kamyoncunun yoluna çıkmış. Kamyoncu ezmemek için çok uğraşmış ve köpek, son anda kurtulmuş. Kıyamamış kamyoncu, aracına almış ve İstanbul’a getirmiş. Burada koltuk kılıfı işi ile ilgilenen komşularımız var, o kamyoncu onlara mal getirdiğinde köpeği görmüşler, sahiplenmişler. Bir hafta onlar bakıyorlar köpeğe. Köpek tabii yavru olunca ısırmaya başlıyor kumaşları falan. Komşularımız köpeği başka birine vermek istiyordu, biz de hemen müdahale ettik ve sahiplendik. Adını 'Afro' koyduk. Eşim, çocuklarım, yengeleri, mahalle sakinleri, herkes onu sahiplendi. Biz zaten mahalle sakinleri olarak hayvanları çok seviyoruz ve onları besleriz" dedi.

'NE ZAMAN İSTERLERSE GELİP SEVEBİLİRLER AMA GERİ GETİRSİNLER'

Afro’yu sevgiyle büyüttüklerini anlatan Yavuz, mahalle esnafının cuma namazında olduğu sırada 11-12 yaşlarında 4 çocuğun, kapının önünde bağlı olan yavru köpeğin tasmasını sökerek kaçırdığını ifade etti ve köpeklerini götüren çocuklara şu sözlerle seslendi: "Çok alışmıştık ona. Ailece alıştık, mahallece alıştık. Evimizden birisiydi. Belki onlar şu an yaş olarak ne yaptıklarının farkında değiller, belki de sevme amaçlı götürdüler. Geri getirsinler köpeğimizi. Benim bütün ailem günlerdir ağlıyor. Ailece, mahallece kötü durumdayız. Ne zaman isterlerse gelip sevebilirler ama geri getirsinler"

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL,(DHA)



