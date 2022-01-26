Çocukların gözünden dünya

Yarışmanın teması, sürdürülebilirlik konusuna dikkat çekmek için ‘Benim Gözümden Dünya’ olarak belirlendi. Yarışmaya 6-14 yaş arasında ilköğretim çağındaki çocukların başvuruları kabul ediliyor. Çocuklar, resimlerini 1 Nisan’a kadar pinarcocukresimyarismasi.com web sitesinden yükleyebilecek. Yarışmaya katılanlar arasından 12 öğrenci tablet ve 24 öğrenci profesyonel resim çantası ve malzemeleriyle ödüllendirilecek. Üç öğrenci de bir yıllık eğitim bursunun sahibi olacak.