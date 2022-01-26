Eğitim & Kariyer Çocukların gözünden dünya

Çocukların gözünden dünya

Eğitim & Kariyer

Çocukların gözünden dünya

41. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’nın başvuruları başladı.

26 Ocak 2022, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Yarışmanın teması, sürdürülebilirlik konusuna dikkat çekmek için ‘Benim Gözümden Dünya’ olarak belirlendi. Yarışmaya 6-14 yaş arasında ilköğretim çağındaki çocukların başvuruları kabul ediliyor. Çocuklar, resimlerini 1 Nisan’a kadar pinarcocukresimyarismasi.com web sitesinden yükleyebilecek. Yarışmaya katılanlar arasından 12 öğrenci tablet ve 24 öğrenci profesyonel resim çantası ve malzemeleriyle ödüllendirilecek. Üç öğrenci de bir yıllık eğitim bursunun sahibi olacak.

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