Çocukların hayalleri perdeye taşınıyor

Türkiye’nin dört bir yanından ilköğretim 3 veya 4’üncü sınıfında okuyan çocuklar yarışmaya katılabiliyor. Çocuklar kendi yazdıkları özgün hikâyelerle 17 Mart 2020 tarihine kadar www.birhayalbiroyun.com web sitesinden yarışmaya başvurabilecek. Birinci seçilen hikâye, profesyonel bir ekip tarafından tiyatro oyunu haline getirilecek ve Aralık 2020’de sahnelenecek. Yarışmada dereceye giren ilk 3 esere para ödülü verilecek. İlk 10’a giren çocukların öykülerinden oluşacak bir kitap da yayımlanacak.

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