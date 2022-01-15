Çocukların kalbindeki her üfürüm masum değildir

Masum üfürümlerin genellikle ergenliğin ortalarında kendiliğinden kaybolabileceğini dile getiren Çocuk Kardiyolojisi Uzm. Dr. Celal Gür, kalp üfürümleri hakkında uyarılarda bulundu.

ÜFÜRÜMLER DOĞAL TİTREŞİMLERDİR

Muayene sırasında çocukların kalbinde üfürüm duyulmasının oldukça sık rastlanan bir bulgu olduğunu ve ailede büyük bir endişeye yol açabileceğini altını çizen Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Dr. Celal Gür, “Üfürüm, çocukların pediatrik muayenelerinde hekim tarafından steteskop ile kalp dinlenirken kalp sesleri arasında duyulan, üflemeyi andıran seslerdir. Bu üfürümler kalbin çalışması sırasında kan pompalanırken oluşan doğal titreşimlerdir Herhangi bir kalp hastalığı olmayan sağlıklı çocukların yüzde 50-85 kadarında masum üfürümler duyulabilir” diye konuştu.

KALP HASTALIĞINA BAĞLI OLABİLİR

Çocukluk çağlarında meydana gelen üfürümlerin bir kısmının da kalpte bulunan yapısal bozukluklardan ileri gelebileceğini ifade eden Uzm. Dr. Gür, şu bilgileri paylaştı:

“Patolojik üfürümler olarak tanımlanan bu üfürümlere yol açan hastalıklar arasında kalp boşluklarını bölen duvarlar üzerinde bulunan VSD, ASD gibi kalp delikleri, PDA gibi damar açıklıkları, kalp kapaklarında darlık veya işlev bozuklukları sayılabilir. Bu durumlarda bozuk olan yapıdan veya kalp deliğinden geçen kan, türbülans veya devamlı akıma yol açarak patolojik üfürümlerin duyulmasına neden olur.”

KALP KAPAĞI BOZUKLUKLARI GÖRÜLEBİLİR

Kalpte üfürüm oluşturan doğuştan kalp hastalıklarından dışında sonradan kazanılmış bazı hastalıklarda da üfürüm duyulabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Gür, “Bu hastalıkların en önemlisi, romatizmal ateşe bağlı kalp kapağı bozukluklarıdır. Masum üfürümlerden farklı olarak patolojik üfürümlü çocuklarda mevcut kalp hastalığının çeşidine göre başka şikayetler ve bulgular da olabilir” ifadelerini kullandı.

KALPTEKİ ÜFÜRÜM AYIRT EDİLEBİLİR

Deneyimli bir aile hekiminin veya çocuk hekiminin kalpteki üfürümün masum veya patolojik olabileceğini fizik muayene bulguları ile saptayabileceğini vurgulayan Uzm. Dr. Gür, “Ancak tanının kesin olarak konulabilmesi ve akıllarda soru işareti kalmaması için üfürüm duyulan çocuğun mutlaka bir çocuk kardiyoloji hekimi tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. Bunun için tüm dünyada ekokardiyografi olarak bilinen kalp ultrasonu yapılmaktadır” diyerek sözlerini noktaladı.



