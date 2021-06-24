Türkiye Çocukların kavgasına aileler de karıştı! Ortalık savaş alanına döndü

Çocukların kavgasına aileler de karıştı! Ortalık savaş alanına döndü

Türkiye

Çocukların kavgasına aileler de karıştı! Ortalık savaş alanına döndü

İstanbul Sultangazi'de çocukların arasında çıkan kavga ailelere de sıçradı. Ailelerin de karıştığı kavgada ortalık savaş alanına döndü.

24 Haziran 2021, Perşembe 12:35 Son Güncelleme:
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Olay, dün saat 22.30 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sokakta oyun oynayan çocuklar arasında kavga çıktı. Çocukların tartıştığını gören aileler de sokağa çıkarak tartışmaya başladı. İki aile arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflardan bir kişi evde bulunan balta ile dışarı çıkarak karşı tarafa saldırdı. Taraflar kavgada yumruk, tekme ve sopalarla birbirlerine darbetti.

Kavgaya karışanlardan birinin pompalı tüfek ile havaya ateş ettiği de öne sürüldü. Kavga sırasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis tarafları durdurmak için havaya ateş etti. Meydan savaşını andıran kavgada çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken, kavga anları çevredekiler tarafından cep telefonlarına kaydedildi.

DHA

 

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