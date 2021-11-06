Türkiye Çocukların kavgasına büyükler de karışınca ortalık savaş alanına döndü

Çocukların kavgasına büyükler de karışınca ortalık savaş alanına döndü

Türkiye

Çocukların kavgasına büyükler de karışınca ortalık savaş alanına döndü

Şanlıurfa’da, çocuklar arasında oyun oynarken çıkan tartışmaya aileler de karıştı. Türk ve Suriye uyruklu aileler arasında çıkan bıçak, taş ve sopaların da kullanıldı kavgada 2 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.

06 Kasım 2021, Cumartesi 22:36 Son Güncelleme:
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Olay, akşam saatlerinde Hayati Harrani Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, birbirine komşu Türk ve Suriye uyruklu iki ailenin çocukları arasında oyun oynarken başlayan tartışma, ailelerin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. İki ailenin haber vermesiyle gelen yakınlarının da katıldığı kavgada iki grup birbirlerine taş, sopa ve bıçaklarla saldırdı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada İbrahim Al (21) sırtından bıçaklanırken, Hame Al ise taş ve sopalarla yaralandı. İhbarla olay yerine gelen polis tarafından sonlandırılan kavgada yaralanan 2 kişi, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kavgaya karıştığı tespit edilen 4 kişiyi ise gözaltına aldı.

Olayla ilgili polis, hastane ve kavganın yaşandığı mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

DHA

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