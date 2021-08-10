Çocukların korkularını nasıl anlarız?

AYNI YAŞTAKI ÇOCUKLAR BENZER KORKULAR YAŞAYABİLİRLER

Gelişim dönemlerine göre çocukların yaşadıkları korkular değişim göstermektedir. Bazı korkuların belirli yaşta görülmesi oldukça yaygın ve normaldir. Bebekler 8-9 aylıkken çevresinde sürekli bulunan kişileri tanırken, yeni kişiler onları korkutabilir. 4-6 yaş arasındaki çocukların hayal güçleri gelişmeye başlar. Bu nedenle canavarlardan, karanlıktan, gök gürültüsü gibi seslerden korkabilirler. Okul çağı çocukları gerçek hayattaki tehlikelerden korkmaya başlayabilirler. Bu korkular bazen sevilen birinin ölmesi ihtimali iken bazen de doğal afetler olabilir.

EBEVEYN OLARAK NE YAPMALIYIM?

Çocuğunuz kaç yaşında olursa olsun hissettiği duyguya karşı saygılı olmaya özen gösterin. Çocuklarınızın yaşadığı korkuları küçümsemeyin ve ciddiye alın. Alay etmeyin. “Korkacak bir şey yok” cümlesini kullanmamaya özen gösterin. Unutmayın ki sizin için olmasa da çocuğunuz için korkacak bir durum söz konusu olabilir. Korkularına onun gelişim düzeyinden bakmaya gayret gösterin. Korkuları ile yüzleşmesi ve üstesinden gelmesi için zamana ihtiyacı olduğunu göz önünde bulundurun. Cesur olması için zorlamayın.

Çocuğunuz ile korkuları hakkında konuşun. Bu konuşmayı çocuğunuzun rahat ve sakin olduğu bir zaman dilimine denk getirin. Duygularını anlamaya çalışın. Yanında olduğunuzu ifade edin. Birçok çocuğun benzer korkular yaşayabileceğinden bahsedin. Kendisini yalnız hissetmesinin önüne bu şekilde geçebilirsiniz. Korkusunun geçmesi için atılan ve atılabilecek adımları konuşun. Çocukların gün içinde izlediği ve maruz kaldığı görüntüleri gözden geçirin. Yaşına uygun olmayan herhangi bir içeriğe maruz kalmaması için önlemler alın. Hikâyelerden ve oyunun gücünden yararlanın. Kafasında soyut olan korkuları somutlaştırıp (resmini çizmek, oyun hamurları ile göstermek gibi), komikleştirebilirsiniz.

NE ZAMAN BIR UZMANDAN YARDIM ALMALIYIZ?

Desteklerinize rağmen çocuğunuzun yaşadığı korkular geçmiyorsa, bu nedenle normal yaşantısında yaptığı faaliyetleri sürdürmekte güçlük yaşıyorsa bir uzmandan destek alabilirsiniz.