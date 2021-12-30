Çocukların olayları doğru anlatması nasıl teşvik edilir?

Çocuğunuza neden yalan söylememesi gerektiğini sakin bir tonda anlatın. “Sen doğruyu söylemediğinde ben endişeleniyorum/kızıyorum/ üzülüyorum ve sana olan güvenim azalıyor” diyebilirsiniz. Sizin ne hissettiğinizi bilmesi, aranızdaki ilişkiye olumsuz etki yaptığını bilmesi davranışı değiştirmek için önemlidir.

Dürüstlüğün ne anlama geldiğini ve neden önemli olduğunu gelişim düzeyine uygun biçimde ona açıklayabilirsiniz. Yalan söylemek konusunda onu düşündürebilir, ona sorular sorabilirsiniz. Örneğin; “Öğretmenine yalan söylersen ne olur?” veya “Ben annene/babana yalan söylesem sence o nasıl hisseder?”

Doğruyu söylediğinde ona doğruyu söylediği için çok mutlu olduğunuzu söyleyebilirsiniz. Eğer olumsuz bir davranışın sonuçlarından kaçınmak için yalan söylüyorsa, gerçeği gizlemesine gerek olmadığını ve sorunları birlikte çözebileceğinizi söyleyebilirsiniz.

En önemlisi çocukları “Yalancı” kimliğiyle özdeşleştirmemektir. Olumsuz bir kimlikle özdeşleşen çocukların bu davranışları daha çok yaptığını görürüz. “Yaramaz, yalancı, kötü çocuk” gibi olumsuz ifadeleri sıkça kullanmak çocuğun bir noktadan sonra kimlik olarak bu özellikleri içselleştirmesiyle sonuçlanabilir.

Neden yalana ihtiyacı olduğunu araştırın. Çocuklar gerçeği gizleyip ebeveynlerin tepkisinden kaçınmak için, bir hikâyeyi daha ilginç bir hale getirmek için, ilgi istedikleri için veya ebeveynlerinin ne tepki vereceğini test etmek için yalana başvurabilirler. Bu ihtiyaçları anlayıp karşılamanın farklı yollarını bulmak önemli olabilir.

Örneğin ilgiyi üzerine çekmek için yalana başvuruyorsa, ona ilgi göstermenin ve özgüvenini artırmanın daha farklı ve olumlu yollarını araştırabilirsiniz. Eğer istediği bir şeyleri elde etmek için yalan söylüyorsa, onu ödüllendirmek için farklı bir sistem geliştirebilirsiniz.

Dürüstlük konusunda ona rol model olabilirsiniz. Gün içindeki yaşantılarınızdan örnek vererek, bazen zor durumlarda kaldığınızı ama yalan söylemediğinizi vurgulayabilirsiniz. Örneğin; işyerinde bir hata yaptığınızı ve sonrasında gerekli kişiyle paylaşıp sorunu birlikte çözdüğünüzü söyleyebilirsiniz.

Çocuğunuzun çok sık yalana başvurduğunu ve bu gibi yöntemlerin işe yaramadığını düşünüyor, başa çıkamadığınızı hissediyorsanız çocuğunuz ve sizin için bir danışmanlık almayı düşünebilirsiniz.



