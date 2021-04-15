Çocukların oruç tutarken zorlanmaması için tavsiyeler

Çocukların beslenmesi yetişkinlerden farklıdır. Enerji harcamaları çok yüksektir çünkü büyüme süreci enerji harcamasını arttırır. Yeni doku yapımı vardır bu yüzden protein, mineral, vitamin gereksinimi fazladır. Bu yüzden özellikle ramazanda oruç tutacak çocukların beslenmesine dikkat etmek gerekir. Enerjisi yüksek bol protein içeren gıdalar ve bol sıvı tüketimi önemlidir. Oruç tutacak çocuğun her hangi bir sistemik rahatsızlığının olup olmadığı göz önünde bulundurulmalıdır. Şeker hastalığı varsa örneğin oruç tutması sıkıntılara yol açabilir. Aynı zamanda kilo kontrolü açısından ve büyüme gelişmeyi herhangi bir şekilde önlememek için sahur ve iftarda uygun besin tüketimi çok önemlidir.





Çocukların oruç tutarken zorlanmaması açısından sahurda gün içinde susuzluk ve ağız kuruluğu hissine sebep olacak gıdaların tüketiminden kaçınılmalıdır. Örneğin, çay diüretiktir (sık idrara çıkarır) ve yetişkinlere nazaran çocuğun sık idrara çıkartacağından dolayı, vücuttan sıvı kaybı sağlayacağı için, çay tüketiminden kaçınılmalıdır. Bunun yanı sıra çok yağlı olan kızartmalar, börekler hem trans yağ içerir, hem de susuzluk hissini arttıracağından, haşlama, ızgara ya da fırında pişirmek çocuklar için en doğru, pişirme yöntemleridir. Tuzlu gıdalar, çocukların çok sevdiği işlenmiş ürünler (sosis,salam) susatacağından tüketilmemelidir.





Susuzluğun yanı sıra sahurda tok tutucu gıdalar hem ebeveynler hem de çocuklar için önemlidir. Basit şeker(şeker ve şekerli gısdalar, tatlılar) oranı yüksek gıdalar kan şekerini hızla düşüreceğinden acıkmaya sebep olur. Bu nedenle kek, pasta, çikolata, bal, reçel gibi ürünler sahurda çocuğunuzdan uzak tutmanız gereken yiyeceklerdir.





Çocukların Protein Gereksinimi Karşılanmalı





Çocuğunuzun gereksinimi olan proteini sahurda yumurta, az tuzlu peynir, sütten karşılayabilirsiniz. Sahurda çocuğunuz mutlaka yumurta ve peynir tüketmelidir. Hem tok tutması açısından hem de ihtiyacı olan proteinin bir kısmını sağlayacağından bu besinler önemlidir. Özellikle yumurta en kaliteli protein kaynağıdır. Kompleks karbonhidrat (lif içeriği yüksek karbonhidrat) olarak tam buğday ekmeği tercih etmeniz birçok vitamin açısından ve çocuğun kolay bir gün geçirmesi için uygun olacaktır.





Salatalık, domates ve taze meyvenin içindeki su ve vitaminlerden zengin olduğundan dolayı sahurda mutlaka tüketilmelidir.





Yağ mideyi geç terk ettiğinden tok tutma özelliği vardır. Ancak bu yağı kızartmalardan değil bitkisel olarak birkaç (2-3 adet) tam ceviz içi olarak çocuğunuza yedirirseniz hem tok kalmasına yardımcı olur hem de cevizden alacağı omega 3 kaynağı sağlık açısından faydalı olacaktır.





İftar sırasında mutlaka çocuğun protein, vitamin ve sıvı dengesi sağlanmalıdır. Oruç birkaç hurma ile açılabilir. Çorbalar, yoğurt, süt ve yumurta ile terbiye edilerek yapıldığında, besin içeriği artacağından, çocukların gereksinimini daha çok karşılayacaktır. Mutlaka bir sebze yemeği ve et tavuk veya balık ızgara haşlama ya da fırın şeklinde çocuğa tükettirilmelidir. Ekmek, makarna veya pilav tüketimi de olmalıdır.





Örnek Sahur Menüsü

· 1 dilim az tuzlu peynir

· 1-2 dilim ekmek (tam buğday )

· 1 kase yoğurt

· 1 su bardağı süt

· 1 adet sumurta

· Taze meyve

· Domates, salatalık





Örnek İftar Menüsü

· Terbiyeli düğün çorba

· 5 yemek kaşığı taze fasulye yemeği

· 3 köfte kadar et/tavuk/balık (ızgara, haşlama, fırın) veya 6 yemek kaşığı kuru baklagil (barbunya, nohut)

· Salata

· 1 avuç içi kadar pide

· Yoğurt





Ara öğün için;

· 1 adet taze meyve

· 1 kase yoğurt ya da küçük bir parça güllaç

Her çocuğun boy, kilosu farklı olacağından, kişiye göre hazırlanması daha uygun. Beslenme örüntüsü açısından örnek olarak hazırlanmıştır.



