Çocukluk Çocukların özel alanı olur mu?

Çocukların özel alanı olur mu?

Çocukluk

Çocukların özel alanı olur mu?

Uzman Klinik Psikolog Zeynep Yetkin anlatıyor...

28 Nisan 2021, Çarşamba 10:29 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Çocukların özel alanları olur mu, yoksa onlar ebeveynlerinin bir uzantısı mıdır? Mesela ebeveynler çocuklarının ne yiyeceğini, ne giyeceğini, ne seveceğini, neye ihtiyaç duyduğunu, aklından ne geçtiğini ve sayamayacağımız bir sürü bireysel seçimi hep bilirler mi? Bilmeleri gerekir mi? Özellikle misafirliğe gidildiğinde ebeveynler genelde çocuklar için hazırlanacak tabağa müdahale ederler. “Onu yemez. Bu çok. Şundan koyma.” gibi cümleleri sık duyarız. Sonrasında konulandan daha fazlasını yeme isteği aileleri gülümsetir. Ama sık da görülür. Çünkü çoğu zaman çocuklara ne istedikleri sorulmaz. Cevabın bilindiği varsayılır. Çocuklara ne istediklerini neden sormuyoruz? Onlar yerine karar verirken onların kendilerini ifade etme becerilerinin gelişmesini engelliyor olabilir miyiz? Çocuklara ne kadar alan açıyoruz? Çocuklara nasıl alan açılır?

Özellikle okul döneminin başlamasıyla çocukların sorumluluk sahibi olmalarını, ödevlerini takip etmelerini bekliyoruz. Sorumluluk almaya odalarından düzeninden başlanabilir. Odalarındaki düzenlerine izin vermek, çocukların alanlarına saygı duymayı da beraberinde getirir. Eğer çocuğunuz bebekleriyle oynarken oyuncaklarını belli bir düzende bırakıyorsa ve yarın kaldığı yerden devam edecekse “toplamak” adı altında tüm oyuncakları bir kutuya koyuyorsanız ne oluyor? “Planlarım o kadar da önemli değil.” mesajı alıyor. Arkadaşıyla tablette oyun oynayıp sohbet ederken birden odaya giriyorsanız, o bölünmenin o kadar da önemli olmadığını ona söylüyor ya da belli ediyorsanız çocuğunuzun bireyselleşme adımları atmasını zorlaştırıyor olabilirsiniz.

Arkadaşlarıyla konuşurken dinlendiğinden şikâyet eden ve bunu anlamadığını sanan ebeveynlerinden mustarip o kadar genç var ki. Sizin evde bunların yaşanmasına alan açmayın. Açmayın ki çocuklarınız da kendi hayatlarının değerli olduğunu, bireysel seçimlerinin önemini, kendilerine güvenmenin konforunu hissetsin.

Yazarlarımızdan
Bircan Tavas
Güvenli bağlanmanın çocuktaki önemi
Bircan Tavas
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Evde etkinlik, ev için etkinlik
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Büşra Eracun Akkaya
Sezaryen doğum sonrası normal doğum yapmak mümkün mü?
Büşra Eracun Akkaya
Annebebelist
Bebeğinize kitap okuyunca ne olur?
Annebebelist
Ezgi Konucu
Çocuğunuza güvenin
Ezgi Konucu
Pedagog Levent Kahraman
Sessiz tiyatro
Pedagog Levent Kahraman
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Çocuktan proje, ebeveynden helikopter olur mu?