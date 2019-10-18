Çocukların seveceği en sağlıklı tatlı: Bar tarifi Günün büyük bir çoğunluğunu okulda geçiren çocuklar, tatlı ihtiyacını da genellikle kantinden aldıkları paketli gıdalar ile gideriyor. İşte çocuklarınızın paketli gıda bağımlılığını ortadan kaldıracak sadece 15 dakikada hazırlanan atıştırmalık tarifi...