Çocukların sırtındaki tehlike

Omurilik ve bel rahatsızlıklarına neden olan rahatsızlıklarına neden olan çantalarla ilgili Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü Arş. Gör. Başak Çağla Arslan’dan uyarı geldi.

Çantanın ağırlığı kadar kullanımının da önemli olduğunu belirten Arş. Gör. Arslan, çocukların tehlikeyi sırtlandığını söyledi. Başak Çağla Arslan, ağır çanta taşımanın duruş bozukluğu, bel ağrısı ve sırt ağrısı gibi erişkinliğe kadar sürebilecek sorunlara neden olabileceği uyarısında bulunarak “Çocuklar tehlikeyi sırtlarında taşıyor” dedi.

Çantadaki ağırlık dağıtılmalı

Arslan, yapılması gerekenleri anlattı:

● Çanta çocuğun ağırlığının yüzde 10’unu geçmemeli.

● Çocuklar sırt çantalarının ağır olduklarını düşünüyorlarsa hafifletmek için birlikte kontrol edilmeli.

● Tek omuzda ağırlık taşınması son derece zararlı. Ağırlığı dağıtmak için farklı cep ve bölmeler kullanılmalı.