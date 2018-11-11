Çocukların tüfekle oyunu ölümle bitti

Konya Yunak'taki Turgut Mahallesi'nde yaşayan 10 yaşındaki Hasan Ölmez, annesiyle birlikte komşularının evine gitti.

Anneleri bahçede ekmek yaptığı sırada eve giren Hasan Ölmez ile 8 ve 11 yaşlarındaki arkadaşları, evdeki tüfekle oynamaya başladı.

Bu sırada aniden ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, Hasan Ölmez'in başına isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Hacı İzzet Baysal Yunak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Ölmez, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

AA



