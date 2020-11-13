Çocukların vücutlarında yüksek oranda plastik bulundu

Alman dergisi Der Spiegel'de yayınlanan bir araştırma sonucunda 3-17 yaş aralığındaki çocukların vücudunda tehlikeli miktarda plastik bulunduğu ortaya çıktı. Araştımacılar, yaşları değişkenlik gösteren 2 bin çocuğun kan değerlerini ve idrar tahlillerini incelediğinde birçoğunun vücudunda yüksek miktarda plastik bulunduğunu fark etti

Plastik çeşitlerinden alınan 15 numuneden 11 tanesinin kanımıza karışabildiğini fark eden araştırmacılar, plastik kullanımı konusunda dikkatli olmamız gerektiğini tekrar tekrar hatırlatıyor. Araştırmada yer alan bilim insanlarından Marike Kolossa-Gehring, “Yaşananlar gerçekten endişe verici. Gençler ve çocuklar bu durumdan fazlasıyla etkileniyor.”

“Özellikle PFOA adındaki kimyasal maddenin vücudumuza karışabiliyor olması hepimizi korkutuyor. Su geçirmez ve sızdırmaz ürünlerde ya da yapışmaz tavalarda bulunan bu madde gençlerin ve çocukların kanında yüksek miktarda bulunuyor.”

Aynı zamanda yapılan araştırma gösteriyor ki düşük gelirli ailelerin çocukları tehlikeli plastiklerden yüksek gelirli ailelerin çocuklarına göre daha fazla etkileniyor. Kısa vadede büyük bir problem gibi gözükmeyen bu durum, ilerleyen zamanlarda ciddi bir sağlık problemine dönüşebilir





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