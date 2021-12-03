Çocukların yardımına vatandaşlar koştu! Son anda kurtarıldılar

Edinilen bilgiye göre olay, Bayır Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde meydana geldi. Bir apartmanın 3. katında Kerim Koçaklı’ya ait dairede iddiaya göre sobadan kaynaklı yangın çıktı. Dumanların yükseldiği evde bulunan 2 çocuk komşuların tarafından kurtarılırken ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu.

Gökhan Özdemir adlı vatandaş, yangını çocuklarından öğrendiğini belirterek, "Yukarıya koştum, kapıyı açıp çocukları aldım. Ev daha çok duman olmaya başladı" dedi. Özdemir, çocukların durumunun iyi olduğunu söyledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA