Yaz Aylarında Çocukların Fiziksel, Zihinsel ve Sosyal Gelişimi Nasıl Sağlanır?

Yaklaşık 2 yıldır devam eden pandemi süreci sebebiyle tüm öğrenciler eğitimlerine evden ve kamera karşısından devam ettiler. Öğrencilerin alışık olmadıkları bu zorlu süreç kış aylarında dışarı da çıkılamaması nedeniyle daha zor bir hal aldı. Öğrenciler için zor geçen bu süreç çocuklarını ev ortamında sosyalleştirmeye çalışan veliler için de oldukça zor geçti.

Pandemi Süreci Öğrencilerin Sosyal Gelişimini de Olumsuz Etkiledi

Özellikle çalışan anne babalar için büyük bir soruna dönüşen süreç, öğrencilerin akademik hayatları kadar sosyal yaşamlarını da olumsuz etkiledi. Kültür, sanat ve spor gibi kişisel gelişimde son derece önemli olan branşlar için herhangi bir eğitim alınamaması öğrencilerin fiziki ve ruhsal gelişimlerinde ciddi etkiler gösterdi.

Sanat eğitimleri ya da sanatsal etkinliklerin çocuklar üzerinde beyin gelişimi, ince ve kalın motor kaslarının gelişimi, dil gelişimi gibi faydalarının yanında, yaratıcı düşünen, özgüven sahibi, kendini doğru ifade edebilen, ne istediğini bilen bireyler olmalarına da katkısı büyüktür. Çocuklar, fiziksel ve sanatsal etkinlikler ile aslında ihtiyaçları olan tüm gelişim alanlarının alt yapısını oluşturur ve geleceklerini bunun üzerine inşa etmeye devam ederler. Sanatsal aktiviteler ve etkinliklerle vücutlarını koordineli kullanmayı, dengede durabilmeyi öğrenecek, motor kas becerilerini geliştirecek ve en önemlisi sosyal alanda da özgüven sahibi olup yaşamsal beceriler kazanacaklardır. Bilişsel ve duygusal becerileri gelişen çocukların sınava hazırlık süreçlerinde de çok daha hızlı gelişim gösterdikleri, algılarının daha açık olduğu yapılan araştırmalarla ortaya konmuştur. Tüm bu alanlarda kişisel gelişimlerini tamamlayan bireyler, sosyal yaşamlarında girdikleri ortamlara kolaylıkla uyum sağlayabildikleri için akademik hayatlarında çok daha başarılı olmaktadırlar.

Yaz Dönemini Çocuklarımız İçin Nasıl Faydalı Hale Getirebiliriz?

Kolay Kampüs Genel Müdürü Nilay Özmen, “Sadece eğitime değil, eğitimle ilgili her alana yatırım yapıyoruz. Yaz aylarında çocuklarımıza gelişim imkanı sunabileceğimiz en etkili yöntemlerden biri yaz kampları. Kolay Kampüs (www.kolaykampus.com) ve Forte Kültür Sanat Akademi iş birliği ile oluşturduğumuz yaz kamplarında, çocuklarımızın hem fiziksel hem sanatsal hem sosyal gelişimleri için tüm planlamaları yaptık ve pandemiye yönelik tüm önlemleri büyük bir titizlikle aldık. Kültür sanat kamplarımızda, çocuklarımızın zihinsel ve bedensel gelişimlerini, sosyal becerilerini geliştirmeye yönelik, alanında uzman eğitimciler tarafından hazırlanan programları uyguluyoruz. Bu programlar sayesinde çocuklarımız aynı zamanda evde geçirdikleri zamanları telafi edecek, kaliteli ve keyifli geçirecekleri kamp günlerinin keyfini çıkaracaklar” dedi.

Kamplarda Öğrencileri Neler Bekliyor?

Ağustos ayı boyunca devam edecek olan kültür, sanat ve İngilizce kamplarında öğrenciler tatillerini yaparken, müzik, görsel sanatlar, dans, basketbol, futbol, yüzme ve jimnastik branşlarında eğitimler alacaklar. İngilizce dersler içerisinde konuşma kulüpleri ve yarışmalara katılabilecekler. Turnuva ve yarışmalarla birlikte takım çalışması ve disiplin gibi kazanımlar da elde edebilecek olan öğrencilere, kamp sonunda katılım sertifikaları verilecek.

Kolay Kampüs (www.kolaykampus.com) sanat, spor ve İngilizce kamplarına 7-17 yaş arasında öğrenciler ve velileri katılabilir. Kamplar hakkında detaylı bilgi almak ve paket seçeneklerini incelemek için www.kolaykampus.com adresini ziyaret edebilirsiniz.



