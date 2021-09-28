Çocukların yetenekleri nasıl keşfedilir ve nasıl desteklenir?

Çocukların yeteneklerini keşfetmek özellikle günümüz eğitim anlayışında çok önemlidir. Her çocuk doğuştan bir potansiyel ile doğar ve yazılmayı bekleyen bir hikâyedir aslında.

Her çocuğun mutlaka üstün bir yanı vardır. Olabildiğince erken yaşlarda yapılacak keşif, çocukların ileri yaş eğitimlerinde ve yaşantılarında bu bilgilerden yararlanılması konusunda etkili olur. Çocuklar kimliklerinin ve potansiyellerinin yüzde 70’lik kısmını 0-8 yaş aralığında keşfeder.

Yeteneği keşfetmenin farklı yolları vardır. Descartes ve Mevlana’nın da ekolü olduğu üzere, anne babanın çocuk davranışlarında yapacağı gözlemler ve eğitimcilere aktaracakları bilgiler belirleyicidir.

Anne babaların kendi istedikleri gibi çocuklar yetiştirmek yerine, kendileri olmaları için destek vermeleri ve çocukları için güvenli bir ortam sağlamaları daha doğru olacaktır.

Çocukların yeteneklerinin keşfedilmesi öncelikle aramakla ilgilidir. Ne kadar farklı etkinlik, proje denenirse, çocuğun da o konuda yetenekli olup olmadığı ortaya çıkacaktır. Dikkat edilmesi gereken; denemeler kısa olmamalı, hemen pes edilmemelidir. Bu denemelerin bebeklik ve çocukluk dönemlerinde yapılması önemlidir, çünkü insanın en cesur olduğu dönemlerdir. Yaş ilerledikçe “ya başarısız olursam” diye korkular başlayacaktır. Çocuğunuzu mutlaka profesyonel etkinliklere katın, ‘yaşı küçük anlamaz’ diye düşünmeyin.

Hayal kurmalarını ve üretken olmalarını sağlayan oyuncak seçimine özen gösterin. Oynarken veya etkinlik yaparken farklı ellerini kullanmalarını sağlayın. Duyu organlarını ne kadar çok kullanırlarsa kendilerini tanımaya o kadar hızlı başlayacaklardır. Başarısızlıklarında ısrarcı, iradeli olmaları sağlanmalıdır. Çocuklarla sık sık konuşup onlardan geri bildirim alınmalıdır fakat yönlendirilmemelidir.

Başarılarından sonra hangi becerilerini kullandıkları ve sürecin nasıl olduğu not alınarak, saklanmalıdır.

Bilim Sanat Merkezleri ve Rehberlik Araştırma Merkezleri ile görüşüp ücretsiz olarak yetenek belirleme testleri yaptırmak da faydalı olacaktır.

Unutmayın 15 yaşından sonra yeni yetenek geliştirilemez.