Çocukların yüzde 15’i oyun içi alışveriş için para çalıyor

Kumar bağımlılığının neden olduğu zararlara dair çalışmalar yapan kurumların kurduğu Gambling Health Alliance isimli topluluk, bilgisayar oyunlarının çocuklar üzerindeki etkisine dair dikkat çeken bir araştırma yürüttü.

Yayınlanan raporda, Birleşik Krallık’taki çocuk oyuncuların yüzde 15'inin sürpriz kutulara (lootbox) yönelik harcamalar için ebeveynlerinden izinsiz para aldığı ifade edildi. Rapora göre, oyuncuların tahminen yüzde 11'i ebeveynlerinin kredi kartlarını kullanıyor.

Video oyunlarının tehlikelerine dikkat çeken organizasyon, ebeveynleri kumar bağımlılığı belirtileri göstermeye başlamamaları için sürpriz kutu içeren oyunları boykot etmeye çağırdı.

Organizasyonun bulgularına göre çocuk oyuncuların yüzde 9’unun ganimet kutuları için izinsiz aldığı para miktarı geri ödenemeyecek kadar yüklü.

Evlerini ipotek ettirmek zorunda kaldılar

Raporda ayrıca, üç genç oyuncunun ailesinin, sürpriz kutulara harcanan para nedeniyle evlerini ipotek ettirmek zorunda kaldığı belirtildi. Araştırmaya katılanların yaklaşık 4’te birinin de oyun sırasında ortalama 100 eurodan fazla para harcadığı anlaşıldı.

Araştırma kapsamında yöneltilen anket sorularını yanıtlayan çocuk oyuncular, bu kutuları satın alma gerekçelerini de sıraladı. Bu gerekçeler arasında oyunların 'kazanmak için ödeme yap' modelini dayatması ve kutulardan çıkan değerli eşyaların az olması yer aldı.

Organizasyona göre tüm bu özellikler, sürpriz kutuların oyuncular üzerinde bağımlılık yaratmasına neden oluyor. Organizasyonun başkanı Stephenson, bu kutularının gençlerin zihinsel sağlığı ve finansal refahı üzerindeki etkilerine dair uyardı.

Söz konusu çalışmanın halkın küçük bir bölümünü temsil ettiğini söyleyen Stephenson’a, göre sürpriz kutularla oynama dürtüsü, bunları satın almak için yalvarmak, borç almak veya para çalmak gibi kumar bağımlılığı belirtileriyle ilişkili.

Oyuncularla yapılan son anket, finansal maliyetin yanı sıra ruh hali değişimleri, uyku sorunları ve sosyal yaşamları etkilenmesi gibi klasik bağımlılık belirtilerine yol açabileceğini gösteriyor.





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