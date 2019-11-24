Çocukların zihinsel sağlık günlerine de ihtiyacı var

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gençler arasında artan depresyon ve intihar olaylarına önlem olarak, bazı eyaletler harekete geçti. Healthline’nın haberine göre, Utah ve Oregon eyaletlerinde, öğrencilerin akıl sağlığı konusunda destek almaları için zihinsel sağlık günlerini uygulamaya koydu.

New Jersey Eyalet Üniversitesi'nden doçent Caroline Clauss-Ehlers, “Akıl Sağlığı Günleri özellikle ergenler ve çocuklar için bu harika bir fikir, çünkü depresyon ve anksiyete bu yaş grupları arasında çok yaygın.” diyor.

Clauss-Ehlers, “Ruh sağlığı günlerinin, sadece mola verme olarak anlaşılmayacağını aynı zamanda toplumun “Seni anlıyoruz ve destekliyoruz” söylemini gençlere aktardığını söyledi.

‘Akıl Sağlığı’ günlerinde neler yapıyorlar?

Akran ilişkileri

Pek çok ergen ve genç hem akranlarıyla hem de romantik ilişki kurmaya çalıştığı için bu dönemde psikolojik destek önem taşıyor. Çocukların veya ergenlerin normal ilişkilerinde bile bir şeyler ters gittiğinde çocukların oldukça zorlanabiliyor. Uzmanlar çocukların dünyanın sonu gibi hissedeceklerinin, akran zorbalığı, reddedilmek veya dışlanmak gibi davranışlarla da başa çıkamadıklarını düşünüyor. Uzmanlara göre bu çocukta veya ergende stres ve endişe yaratabilir. Çünkü onlar ilişkilerinde neyin yanlış gittiğine fazlasıyla odaklanıyorlar.

Başarı baskısı

İyi notlar almak çocuklar için stres yaratabilir. Uzmanlara göre özellikle de ebeveyn tarafından sınavlara yönelik yapılan baskı çocuklarda ve ergenlerde strese neden oluyor. Öğrenciler 'Yeterince iyi miyim? Yeterince akıllı mıyım? diye kendinden şüphe duymaya başlıyor ve strese giriyor.

Aile travması

Uzmanlar, ebeveynler boşandığında, işlerini kaybettiklerinde veya hasta olduklarında, çocukların da kaygıyı tipik bir tepki olarak gösterebilir. Uzmanlar bu durumda, ebeveynlerin çocukları ile açık iletişim kurarak kaygıyı hafifletmelerine yardımcı olabileceğini söylüyor. Tüm ayrıntıları vermek zorunda değilsiniz, ancak çocuklar neler olup bittiğini ve ebeveynlerinin yaşadıklarını kaydediyor.

Mevcut akıl hastalığı

Bir çocuğun halihazırda bilinen bir zihinsel sağlık durumu varsa, uzmanlar zihinsel sağlık gününde ihtiyaç duydukları tedaviyi alabiliyorlar. Sorunlarıyla başa çıkma becerilerini geliştirmek ve üzerinde düşünmek için bir terapistle konuşmaları gerekebiliyor.