Türkiye Çocuklarını ayıracaklarına onlar da kavga etti! Lisede ortalık karıştı

Çocuklarını ayıracaklarına onlar da kavga etti! Lisede ortalık karıştı

Türkiye

Çocuklarını ayıracaklarına onlar da kavga etti! Lisede ortalık karıştı

Konya'da bir lisede kavga ettikleri için aileleri okula gelen 2 kız öğrenci arasındaki kavga velilere de geçti. Çağırılan polis ekiplerinin ifadesini almak için polis merkezine götürmek istediği veliye, diğer öğrencinin yakınları saldırmak istedi.

26 Kasım 2021, Cuma 14:51 Son Güncelleme:
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Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı Konevi Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayda dün 2 kız öğrenci kavga etti.

Kavganın ardından öğrencilerin velileri konuşup olayı tatlıya bağlamak üzere okula geldi ancak veliler arasında da tartışma çıkınca öğretmenler araya girerek polis çağırdı.



İfadesinin alınması için polis merkezine götürülmek istenen velilerden birine, okul önünde bekleyen diğer öğrencinin velisi ile yakınları saldırmak istedi. Polis müdahale edip durumu engelledi.

Yaşanan arbede, çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Olaya karışan 5 kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Birbirlerinden şikayetçi olmayan taraflar, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Yasin URAL/KONYA, (DHA)

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