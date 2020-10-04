Türkiye Çocuklarını döven cani baba tutuklandı

Çocuklarını döven cani baba tutuklandı

Türkiye

Çocuklarını döven cani baba tutuklandı

Mersin’de, yaşları 18’den küçük 4 çocuğunu döverek sosyal medyada canlı yayın yapan cani baba Halil Y. tutuklandı.

04 Ekim 2020, Pazar 20:07 Son Güncelleme:
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Merkez Toroslar ilçesinde çocuklarına şiddet uygulayan baba Halil Y., görüntüleri sosyal medya hesabından canlı yayınla paylaştı. İhbarlar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Baba Halil Y. evinde gözaltına alındı. Eve giden Aile İçi Şiddetle Mücadele ekipleri F.Y. (16), C.Y. (13), A.Y. (9) ve E.Y.’yi (7) alarak, Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim etti.

Cani baba tutuklandı

Gözaltına alınan baba Halil Y. hakkında adli işlem başlatıldı.

Halil Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Soner AYDIN/MERSİN (DHA)


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