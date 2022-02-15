Türkiye Çocuklarının binmeye çalıştığı otomobil alev aldı! Facianın eşiğinden dönüldü

Çocuklarının binmeye çalıştığı otomobil alev aldı! Facianın eşiğinden dönüldü

Türkiye

Çocuklarının binmeye çalıştığı otomobil alev aldı! Facianın eşiğinden dönüldü

Bolu'da çocuklarını okula götürmeye hazırlanan İsmail U.'nun çalışır halde bıraktığı otomobil alev aldı. Otomobilin motor kısmından çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi.

15 Şubat 2022, Salı 13:04 Son Güncelleme:
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Köroğlu Mahallesi, Yağmur Sokak'ta oturan İsmail U., sabah saatlerinde çocuklarını okula götürmek için 14 BP 116 plakalı otomobilini çalıştırdı. İsmail U., çocuklarını almak için eve girdiğinde otomobil motor kısmından alev aldı.



Durumu fark eden İsmail U.’nun ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Otomobil kullanılmaz hale geldiği yangının elektrik kontağından kaynaklanmış olabileceği bildirildi.

DHA


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