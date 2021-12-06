Türkiye Çocuklarının boğazını kesti! Bıçak ve makasla ailesini doğradı

Çocuklarının boğazını kesti! Bıçak ve makasla ailesini doğradı

Türkiye

Çocuklarının boğazını kesti! Bıçak ve makasla ailesini doğradı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde eline bıçak ve makas alan 40 yaşındaki Mahmut B ailesini delik deşik etti. Eşini 25 yerinden bıçaklayan adam çocuklarının boğazını kesti.

06 Aralık 2021, Pazartesi 13:26 Son Güncelleme:
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Diyarbakır'da cinnet getiren baba, ailesini bıçak ve makasla delik deşik etti. Boğazını kestiği çocuklarından 1'i hayatını kaybederken, 25 yerinden bıçakladığı eşi ve kızı ağır yaralandı.


Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 31'inci Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mahmut B. (40) cinnet getirerek eline aldığı bıçak ve makasla ailesini doğramaya başladı. Kanlar içerisinde kalan ailenin bağrışmalarını duyan komşuların haber vermesi üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

1 ÇOCUK ÖLDÜ, ANNE VE KIZI AĞIR YARALI

Ekipler, 39 yaşındaki anne Sabika B., 15 yaşındaki Elif ve 18 yaşındaki Muhammet Semi B.’yi kanlar içerisinde buldu. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapılırken, 18 yaşındaki Muhammed Semi B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olan anne ve kızın hayati tehlikenin devam ettiği öğrenildi.

2 ÇOCUK EVDEN KAÇARAK KURTULDU

Katil zanlısı, olay yerine gelen Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Evden kaçarak canını kurtaran iki kardeş, güvenlik güçleri tarafından karakola götürerek koruma altına alındı. Muhammet Semi'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Cinayet büro ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

İHA

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