Türkiye Çocuklarının önünde dehşeti yaşamıştı! Olayda flaş gelişme

Çocuklarının önünde dehşeti yaşamıştı! Olayda flaş gelişme

Türkiye

Çocuklarının önünde dehşeti yaşamıştı! Olayda flaş gelişme

İzmir’in Seferihisar ilçesinde, 3 çocuk annesi Irmak Kıvrak Tayoğlu'nu (38) darbeden boşanma aşamasında olduğu eşi Murat Tayoğlu (48), tutuklandı.

26 Temmuz 2021, Pazartesi 20:18 Son Güncelleme:
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Olay, geçen 16 Temmuz'da, Irmak Kıvrak Tayoğlu'nun 3 çocuğuyla birlikte yaşadıkları Camikebir Mahallesi'ndeki sitenin bahçesinde meydana geldi. Müteahhitlik yapan Murat Tayoğlu, iddiaya göre, çocukları kendisine karşı doldurduğunu ileri sürdüğü, ayrı yaşadığı, boşanma aşamasındaki eşi Irmak Kıvrak Tayoğlu'na saldırdı.

Sitenin güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olayda Murat Tayoğlu, binanın bahçesinde çocuklarıyla beraber olan Irmak Kıvrak Tayoğlu'nu yumruklayıp, tekmelemeye başladı. Kadın acı içerisinde yere yığıldı. Olay anına dair görüntülerde, sitenin bahçesindeki çimleri sulayan bir komşunun hiçbir şey olmamış gibi çimleri sulama işlemine devam etmesi ise dikkat çekti.

Murat Tayoğlu'nun olay yerinden ayrılmasından sonra, Irmak Kıvrak Tayoğlu, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılıp, ambulansla Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Irmak Kıvrak Tayoğlu'nun bel kemiğinde 3 kırık ve vücudunun çeşitli yerlerinde darba bağlı morluklar olduğu belirlenip, tedaviye alındı. Darp raporu alan Irmak Kıvrak Tayoğlu savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Şikayet üzerine gözaltına alınan Murat Tayoğlu, bugün çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Davut CAN/İZMİR (DHA)

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