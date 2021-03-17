Çocuklarınıza etiket yapıştırmayın

Çocuklarla konuşma şeklimiz onların olumlu bir kişilik geliştirmesi açısından önemlidir. Her davranışın arkasında bir düşünce ve bir duygu vardır. Çocuklar zaman zaman içinde bulundukları durum nedeniyle keyifsiz, hareketli, dikkatsiz olabilir. Canı yemek istemiyor, ödevini yapmak istemiyor, aslında 1 hafta önce çok istediği o geziye gitmek istemiyor olabilir. Başkalarına durumu açıklama zorunluluğu hisseden ebeveynler “Bizim oğlan yemek seçer.” “Hiperaktif galiba bu çocuk.” “Hiç söz dinlemiyor.” gibi ifadeler kullanabilirler. Bu ifadeler tekrar tekrar söylenirse çocuk kendine yaramaz, tembel, iştahsız gibi bir etiketi alıp buna uygun davranmaya başlayabilir.

›› Olumsuz düşüncelerinizi fark edin.

›› Kendinizi sakinleştirmeye çalışın.

›› Çocuğun davranışını onun kişiliğinden ayırın. Her çocuk zaman zaman keyifsiz, hareketli olabilir. Çok fazla abur cubur yediyse iştahsız olabilir. Duruma özel bir davranışı genellemek uygun olmaz.

›› Davranışa neyin yol açtığını bulmaya çalışın. ›› Duygusunu konuşun.