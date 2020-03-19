Çocuklarınızı ihmal etmeyin

İbn Haldun Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sefa Bulut, ara tatil döneminde öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın da tavsiyesiyle ilk haftanın dinlenme, rahatlama etkinlikleriyle geçirilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Bulut, “Online eğitime geçecekleri ikinci hafta okuldakine benzer rutin bir ders çalışma programı yapılarak stresin bu yolla azaltılmasına devam edilmesi uygun olacak” dedi.

Ücretsiz eğitim içerikleri

Öğretmenlerin tatil sürecinde yapılacak ders materyallerini öğrencilere verdiklerini belirten Bulut, “Bakanlığımızın ’eba.gov.tr’ adresinde bol miktarda ortaöğretime yönelik video ve yazılı materyal bulunuyor.

Ayrıca birçok kar amacı gütmeyen kuruluş, farklı yaş grupları için ders müfredatı dışında ücretsiz eğitim içeriği sunuyor. Buralardan eksik kaldıkları dersleri ve konuları tamamlayabilirler” diye konuştu.

Uyku düzeni önemli

Uykunun sağlıklı büyümenin temeli olan hormonların salınması için şart olduğunu belirten Bulut, “Öğrenciler tatil süresince de uyku düzenlerine uymalı. Günde 9-10 saat uyumaları gerekiyor.

Çocuklar uyku düzenlerini bozar ise okullar açıldıktan sonra bir süre bu düzenin yeniden oturtulması için zaman gerekeceğinden rutin hayat düzeni değişir. Küçük zaman dilimleri çocuğun rahatlaması için armağan olarak sunulabilir ama genel manada düzen bozulmamalı” dedi.

Baskıcı ve zorlayıcı olmayın

Yükselen Koleji İlkokulu Psikolojik Danışmanı Elife Güneri Köksal da bu süreçte ebeveynlerin çocukların dersleriyle yakından ilgilenmesi gerektiğini belirtti. Okul ortamından uzakta eğitime devam etmenin çocuk için yeni bir kavram olduğunu söyleyen Köksal, “Bundan dolayı adapte olurken desteğinize ihtiyaç duyacak.

Ebeveyn olarak süreci takip ederken baskıcı ve zorlayıcı olmayın. Bunun yerine öğretmenlerin gönderdiği çalışma planları doğrultusunda, çocuğunuzla birlikte evde bir düzen oluşturabilirsiniz” dedi.

Çocuklarla birlikte yapabileceğiniz etkinlikler

Elife Güneri Köksal, evde çocuklarla birlikte kaliteli zaman geçirmek için etkinlik yapılması önerisinde bulundu:

● Ortak bir hikâye yazabilirsiniz. Örneğin sizin başlangıcını yazdığınız bir hikâyenin sonunu çocuğunuz tamamlayabilir.

● Ailecek sessiz sinema oynayabilirsiniz.

● Ortak bir şarkı besteleyebilirsiniz.

● Aile albümlerine bakıp resimler hakkında konuşabilirsiniz

● Evde kamp yapabilirsiniz. Evdeki malzemelerden bir çadır kurabilirsiniz.

● Sıcak-soğuk oyunu oynayabilirsiniz. (Ev halkı bir eşyayı saklar, bundan sadece bir kişinin haberi olmaz. Kişi eşyayı bulmaya çalışır. Doğru yere yaklaştıkça sıcak oradan uzaklaştıkça soğuk denilir)

● Birlikte yemek hazırlayabilirsiniz.

● Ayrı ayrı resimler yaparak birbirinize resimlerin hikayelerini anlatabilirsiniz.

● Etrafı toplarken bunu bir yarış haline getirebilirsiniz.

● Birlikte egzersiz yapabilirsiniz.

'Çocukların psikolojisi korunmalı'

Çocukların koronavirüs salgını konusundaki kaygılarıyla başa çıkmalarını sağlamanın önemine değinen Altınbaş Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, şöyle konuştu: “Çocuklar, endişe verici olaylarla verilmesi gereken tepkiyi anlamak ve yol gösterilmesi için yetişkinlere yönelirler.

Eğer yetişkinler aşırı endişelilerse, çocukların kaygı miktarı da artar. Ebeveynlerin, bu noktada, sağlık sistemi ve okul çalışanlarının insanların sağlıklı olmaya devam etmeleri için çok çaba harcadığını aktarmalarında yarar var.”

10 maddelik 'Koronavirüs' önerisi

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin uzman klinik psikologları Nilay Uğurlu Öztürk ve Merve Minkari Tunçay, ebeveynlerin 6-11 yaş aralığındaki çocuklarına nasıl davranması gerektiğiyle ilgili tavsiyeler verdi:

1) Yaşananları çocuğunuzdan saklamayın. Onları, yaşlarına uygun olarak bilgilendirin.

2) Virüsün ne olduğunu, nasıl bulaştığını ve alınması gereken önlemleri, oyuncak ve kitaplar aracılığıyla çocuğunuza anlatın.

3) Duygu paylaşımı yapın ve çocuğunuzun hislerini anlamaya çalışın.

4) Cevabını bilmediğiniz sorulara, ‘Bilmiyorum’ yanıtını vermekten çekinmeyin. Çocuğunuza, güvende olduğu kişi ve yerleri hatırlatın.

5) Kaygıyla baş etmek için ana odaklanın. Örneğin; nefes egzersizleri yapın, yemeğin tadına odaklanın ya da bulutları izleyin.

6) Hijyen uygulamalarını eğlenceli hale getirin. El yıkarken şarkı söylemek, köpüklerden baloncuk çıkarmak, banyo yaparken oyuncaklarla oynamak, başlıca yönteminiz olabilir.

7) Ev içinde geçireceğiniz vakti fırsata çevirin ve yemek yapmak, kutu oyunu oynamak, film izlemek, sohbet etmek gibi birlikte yapılacak aktivitelere yönelin.

8) Kalabalık ortamlardan uzak durun. Deniz kenarına gitmek, yürüyüş yapmak, bulutlardan şekil çıkarmak, kuşlara ve ağaçlara bakmak gibi etkinlikleri tercih edin.

9) Ev içindeki rutin faaliyetlere devam edin. Bu durum düzen ve güven hissi verir.

10) Belirlediğiniz kurallara öncelikle siz uyarak, çocuğunuz için doğru rol model olun.