Çocuklarınızın kıyafeti küçülmüyorsa dikkat!

Çocuğunuzun büyümesinde herhangi bir değişim göremiyor ve boy kısalığıyla ilgili şikayet ediyorsanız çok geç kalmadan çocuk hastalıkları veya çocuk endokrinoloji hekimine başvurmalısınız. Çocuğunuzda oluşan boy kısalığının genetik ya da hormonal bir durum olup olmadığıyla ilgili bilgi alabilir, gerekli tetkikleri yaptırabilirsiniz. Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Boyraz çocuklarda boy kısalığı teşhis ve tedavi yöntemlerini anlattı.

Çocuklarda boy kısalığı genetik mi yoksa hormonal mi?

Boy kısalığı şikayeti olan çocukların ebeveynleri çok geç kalmadan mutlaka çocuk hastalıkları veya çocuk endokrinoloji hekimine başvurmalıdırlar. İlk başvuruda detaylı bir öykü alındıktan sonra antropometrik ölçümler yapılır. Bu ölçümlerde çocuğun boyu, kilosu, baş çevresi, oturma yüksekliği, anne-baba boyu gibi bazı ölçümler yapılır ve bu değerlerin standart değerlere göre hangi persentil de olduğu değerlendirilir. 3.persentilin altında olanlar mutlaka daha ileri tetkiklerle incelenmeli ve hastanın kemik yaşı da değerlendirilerek boy kısalığının genetik olup olmadığı veya hormonal nitelikte olup olmadığı hakkında fikir edinilmelidir.

Boy kısalığının türleri ve nedenleri nelerdir?

Boy kısalıkları aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir:

Normalin varyanti kısalıklar: Genetik (ailesel) boy kısalığı ve yapısal boy kısalığıdır.

Patolojik boy kısalıkları: Orantısız boy kısalıkları ( kemik hastalıkları, raşitizm, radyasyona maruz kalma) ve orantılı boy kısalıklarıdır. Bu tür boy kısalıklarına, hamilelikteki sorunlar yüzünden oluşanlar, kromozomal hastalıklar, sendromlar, endokrin bozukluklar, kötü beslenme, kronik hastalıklar, sevgi yoksunluğu neden olabilir.

Genetik boy kısalığı olanlarda özellikle anne ve/veya babanın boylarının kısa olduğu görülür. Normal sağlıklı olan bu çocuklarda ergenlik de normal yaşlarda başlar ve devam ederek büyüme tamamlanır.

Yapısal boy kısalığı olan çocuklarda ise anne ve/veya baba boyları normaldir. Ancak, bu çocuklarda büyüme çağında boy akranlarına göre alt sınırda olup ergenlik kızlarda 16, erkeklerde 18 yaşına ulaşıncaya kadar gecikebilir. Bu tip boy kısalığında erkek çocukları baba, kız çocukları ise annelerinin büyüme çizgisini takip eder. Sonuç olarak, çocukluk çağında akranlarına göre boyu kısa olan bu çocuklarda ergenlik geç te olsa başlar ve bu çocuklar genetik potansiyellerine göre erişkin yaşamda normal boylarına ulaşmış olurlar.

Elbiselerinin küçülmediğini düşünüyorsanız...

Boy kısalığının diğer nedenleri arasında beslenme bozuklukları, hormonal ve genetik nedenler gelmektedir. Beslenme bozuklukları arasında dengesiz beslenme, proteinden yetersiz beslenme, tahıllı gıdaların neden olduğu barsak hastalığı, düşük kalorili beslenme sayılabilir. Hormonal nedenler arasında ise en sık olarak tiroid bezinin normalden az çalışması, büyüme hormonu eksikliği (hipofizer cücelik), kortizon hormonun fazlalığı sayılabilir. Eğer çocuğunuzda boy kısalığı veya büyüme geriliği olduğunu ya da elbiselerinin küçülmediğini düşünüyorsanız çocuğunuzda yukarıda sözünü ettiğimiz boy kısalığı nedenlerden bir tanesinin teşhisinin konması için mutlaka bir çocuk hekimine tercihen bir çocuk endokrinoloji uzmanına başvurmanız gerekiyor.

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