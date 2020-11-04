Kate Middleton ve eşi William halka açık etkinlikleri ziyaret ederken sık sık çocuklarını yanlarında götürürler ve zaman zaman çocukların yorulup üzülüp ağlamaya başlaması şaşırtıcı değildir. Peki Kate, bu kraliyet çocuklarını sakinleştirmek için ne yapıyor?

Kate çocuklarını sakinleştirmek için çoğu zaman nazikçe 'kafaya dokunma' yöntemini kullanıyor.Bu, onun onları sakinleştirmesinin ve davranmalarını sağlamanın yollarından biri. Bir çocuk gelişimi ve ebeveynlik uzmanı olan Dr. Rebecca Chicot The Sun'a verdiği röportajda bu yöntemin oldukça güvenli ve sağlıklı olduğunu belirtti.

Çocuğunuzla ne zaman etkileşimde bulunmak isterseniz, onu sakinleştirmek istediğiniz zamanlar da dahil olmak üzere, göz seviyesine inmek her zaman iyi bir fikirdir. Uzmanlara göre , etkileşiminizi daha verimli hale getirebilir , çocuğunuzun onlar için orada olduğunuzu hissetmesine, dikkat etmesine ve dinlemeye hazır olmasına yardımcı olabilir. Siz ve çocuğunuz aynı seviyedeyken, size daha bağlı ve daha korunaklı hissetmelerine yardımcı olur .

Çocukları mız mızlanırken Kate, dikkatlerini onları üzen ya da sinirlendiren şeyden başka bir şeye çevirmeye çalışır ya da ara vermeyi ve kitap okumak ya da bir yapboz yapmak gibi dikkatlerini farklı yerlere yönlendirir. Düşes ayrıca çocuklarının doğada yeterince zaman geçirmesini sağlar.

Kraliyet annesi, doğaya yakın olmanın çocukların fiziksel ve zihinsel sağlığı için iyi olduğuna inanıyor. Kate, çocuklarla birlikte yürüyüşe çıkmak gibi basit şeylerin tadını çıkarmanın ebeveyn-çocuk bağı için çok önemli olduğundan emin .





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