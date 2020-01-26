Yaşanan depremlerle birlikte ailelerin, öncelikle kendileri ve sonrasında çocukların afet bilincini de edinmesi gerekiyor. Deprem gerçeğini kabul etmek ve önlemleri almak aileniz için hayat kurtarıcı olabilir. Bu süreci bir plan dahilinde gerçekleştirmek gerekiyor. Çocuklara deprem gibi doğal afetler konuşunda hazırlayabilirsiniz. Peki, Çocuklarla depremler hakkında nasıl konuşulur? İşte çocukların deprem gibi doğal afetler ile başa çıkmalarına yardımcı olabilecek bazı ipuçları...

Çocuklarınızı afet hazırlık sürecine dahil edin

Deprem ve afet bilinci kazandırmak için çocuklara evde yapacağınız hazırlık sürecine dahil edin. Bu birlikte deprem çantası hazırlamak olabilir. Deprem çantasına onların da kullanabileceği boya, kalem gibi şeyler koyun. Kendilerine ait bir şeyi koymak onların bu sürece dikkat vermesini sağlayabilir. Evde deprem anında nasıl bir pozisyon alacağını, nerelerden uzak duracağını, neleri yapmaması gerektiği ile ilgili mutlaka konuşun. Onları korkutmayın. Güven duymalarını sağlayın. Deprem anında çocukların ne yapacağını bilmesi onlara güç verecektir. Ayrıca çocukların yaşanan bir deprem ile ilgili rol vermek de sürece dahil olması açısından önemlidir.

Çocukları korkutmadan hazırlayın

Ebeveynlerin çocuklarla korkutmadan konuşması gerekiyor. Uzmanlar sohbete şöyle başlamanızı öneriyor:

“Bazen hayatta kontrol edemediğimiz şeyler oluyor, bu bazen büyük bazen de küçük ölçekte olabilir. Deprem hakkında ama bilmeni istediğim şeyler var. Annen ve baban olarak seni her zaman seni seveceğim. Ailemizi güvende tutmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bçyle durumda ayrılmamız gerekirse, ne yapacağımız ve yanımızda ne götürmemiz gerektiğinden bahsedelim. ”

Kimi arayacaklarını bildiklerinden emin olun

Çocuklar bir cep telefonundan ve sabit hattan nasıl arayacaklarını bilmelidir. Bu kişinin güvenebilecekleri biri olmalıdır. Çocuklar ayrıca ebeveynlerinin telefon numaraları gibi önemli telefon numaralarını ezberlemelidir. Bazı uzmanlar, bir ailenin farklı bir yerde yaşayan akraba veya arkadaşların yardıma ihtiyaç duyduklarını söylemek için aramaları gereken kişi olarak çocuklarını öğretmeleri gerektiğini söylüyor. Çocukların cep telefonlarına sahip olacak kadar büyüklerse, tüm aile üyelerinin ve acil durum irtibat numaralarının kişi listelerinde kayıtlı olması gerekir.

Evde yangın ve deprem tatbikatları yapın

Çocuklar, yangında saklanmamaları gerektiğini, dumandan kaçınmak için zeminde yakın kalmaları, önceden belirlenmiş bir toplantı yerine gitmeleri ve içeri girmemesi gerektiğini bilmelidir. Ayrıca, bir yangında birden fazla kaçış yolunu da bilmelidirler. Depremler için, hayat üçgeni pozisyonunu bilmelidirler. Kendilerini düşen nesnelerden korumak için başlarını tutmaları gerektiğini bilmelidirler.

Acil durum hazırlıkları hakkında okullarıyla konuşun

Ebeveynler çocuklarının okullarından güncel acil durum kaynaklarına sahip olduklarından emin olmalarını istemelidir. Okulunuza sahip oldukları malzemeleri öğrenin. 'Deprem anında planları ne? Tahliye planları var mı? Çocuğumu nereden alacağım? Benimle nasıl iletişim kuracaksınız?" sorularının cevaplarını mutlaka almalısınız. Uzmanlar, okulların tüm öğrenciler için kurtarma malzemeleri, yiyecek ve su da dahil olmak üzere yaklaşık üç günlük acil durum kaynaklarına sahip olması gerektiğini söylüyor. Ayrıca ebeveynlerin erişebileceği güvenlik planları da olmalıdır.

Sorularını cevaplayın ve duygularını doğrulayın

Çocuklar ebeveynlerin cevaplamak istemedikleri sorular da sorabilirler. Ancak ebeveynler bu soruları görmezden gelmemeli veya reddetmemelidir. Çocukların çok akıllı ve sezgisel olduğunu unutmayın. Bir şeyler ters gittiğinde hemen anlarlar. Ve bu çocukları olumsuz etkileyebilir.