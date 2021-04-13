Çocuklarla oyun oynamanın faydaları

Her ebeveyn çocuğu kendi kendine veya akranlarıyla oynasın ister. Yaş dönemlerine göre çocukların oyun arkadaşı istekleri değişebilir. Çocuklar oyun oynarken keşfetmelerine ne kadar alan açılırsa onlar için o kadar iyidir. Arabalar konuşabilir, sürüngen hayvanlar uçabilir, doğanın renkleri değişebilir ve bu normaldir. Çocukların dünyalarını keşfetmek için onlarla oyun oynamak önemli bir fırsattır. Yetişkinler oyun oynarken çocuklarını anlamak için bir fırsat yakalarlar çünkü oyunlar bize çocukların duygusal ihtiyaçlarının ne olduğunu söyler. Burada ebeveynlerin rolü önemlidir.

Çocuklarınızı dinleyin. Bırakın oyunu onlar yönlendirsin.

Çocuğunuzun kendi koyacağı kurallarıyla oyun yaratmasına alan açın.

Çok fazla oyuncak almak yaratıcılıklarını engelleyebilir.

Kendi oyuncaklarını tanıması için çocuğunuza biraz zaman verin.