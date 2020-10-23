Çocuklarla tartışmayı nasıl azaltacağız?













Hiç kendinizi beklemediğiniz şeylere sinirlenirken bulduğunuz oluyor mu? İstemsiz olarak çocuğunuza kızdığınız hatta sesinizi yükselttiğiniz anlar? Olmaması imkansız.

Çocuklarımızın evde geçirdiği süre arttıkça onlarla ilişkimiz de farklı bir boyuta taşındı. Ama yalnız değilsiniz hepimiz aynı durumdayız. Bu yüzden sakın ha kendinizi paralamayın. Evde enerjilerini atamayan, arkadaşlarıyla yeterince sosyalleşemeyen çocuklar ister istemez yaramaz oluyor. Biz de ister istemez kendimizi kaybedip sürekli “Yapma” diyen annelere dönüyoruz.

Bu sarmaldan kurtulmanın tek yolu çocuklarımızı kaliteli etkinliklerle oyalamak. Onlara ellerini ve akıllarını oyalayacak bir şeyler sunmak. Hadi gelin hem çocuğumuza keyif verecek hem de aramızdaki sürtüşmeyi biraz da olsa azaltacak bir etkinlik yapalım. Ne dersiniz?

Haftanın Evde Yapılacak Çocuk Etkinliği Önerisi

Kartondan köpekbalığı kostümü

Çocuklarımızla bir kostüm partisi yapmaya ne dersiniz? Bu hafta tüm çocukların seveceği bir etkinlik yapacağız. “Baby Shark” şarkısıyla büyüttüğümüz çocuklarımıza bir köpekbalığı kostümü yapmaya ne dersiniz?

İhtiyacımız olan malzemeler şöyle

• Büyük bir parça karton veya koli

• Makas

• Maket bıçağı

• Gri, beyaz ve siyah boyalar ve fırça

• Çizmek için bir kurşun kalem

Öncelikle kartonumuza kurşun kalemle büyük bir köpekbalığı çiziyoruz. İster benim çizdiğim köpek balığını feyz alabilirsiniz isterseniz de internetten başka çizimlere bakabilirsiniz.

Çizdiğiniz şeklin etrafını ister makasla isterseniz de maket bıçağıyla dikkatli bir şekilde kesin. Kesme işlemini siz yaparsanız daha güvenli olabilir. Boyama kısmında çocuklarımızdan yeterince destek alacağız merak etmeyin.





Şimdi sıra boyamada. Ben gri bir köpekbalığı yaptım ama siz isterseniz rengarenk bir köpekbalığı da yapabilirsiniz.

Son olarak çocuğumuzun kolu sığacak şekilde bir kısım kesmemiz gerekiyor. Ama bu parçayı kesip çıkarmayın, sadece kolu geçecek kadar yer açın.









Ve hazırsınız çocuğunuz kostümünü giyerek sizi kovalamaya başlayabilir. Arka planda isterseniz keyifli bir müzik açabilirsiniz. Ve evin için “Eyvah köpekbalığı geliyor kaçıııın” diye koşturabilirsiniz. Bol kahkahalı bir oyun olsun!





Haftanın Anne Etkinlikleri Önerisi

Uçak Şeklinde Duvar Rafı Yapımı





Bu hafta anne etkinlikleri köşemizde çocuklarımızın odaları için çok keyifli bir raf yapıyor. Uçak şeklinde bu raf hem çok şık hem de yapması çok keyifli. Umarım siz de beğenirsiniz

İhtiyacınız olan malzemeler:

• Üçer parça şu ölçülerde karton veya koli parçası:

o 10 X 26 cm

o 10 X 36 cm

o 10 X 7 cm

• Altı parça bir kenarı yarım daire şeklinde koli parçası

• Üç parça pervane şeklinde koli parçası

• Bir adet havlu kağıt rulosu

• Bir adet çöp şiş

• İki adet küçük kavanoz kapağı

• Bir adet mantar tıpa

• Silikon Tabancası

• Makas

• Maskeleme bandı

• Dilediğiniz renk boya ve fırça









Öncelikle aynı boyuttaki üçer parça kartonları silikon tabancasıyla birbirine yapıştırın. Böylece kalın ve sağlam bir yapı elde edeceğiz. Maskeleme bandıyla kartonların kenarlarını kaplayın. Maskeleme bandı boyanın rengini alacağı için rafımızda renk farkı olmayacaktır.

















Sırada boyama var. İsterseniz rafınız bittikten sonra da boyayabilirsiniz ama öyle yaptığımızda fırçanın bazı alanlara ulaşması zor olduğu için ben önceden boyamayı tercih ettim. Boyanız kuruduktan sonra 10 X26 cm’lik kartonunuzun ortasına 10X 7 Cm’lik kartonları yapıştırabilirsiniz.









Şimdi bu parçayı 10 X36 cm’lik kartonumuza yapıştırabiliriz. Çöpşişimizi 12 cm olacak şekilde keselim ve bir ucu yarım daire olan kartonlarımızın ortasına delikler açalım.













Silikon tabancasıyla deliklere silikon sıkıp çöpşişimizi yapıştıralım. Şimdi sırada kavanoz kapaklarını yarım daire olan kısımlara yapıştırmak var. Bu uçağımızın tekerleri olacak.









Son yaptığımız parçayı da uçağımızın altına yapıştıralım. Havlu kağıt rulomuzu ortadaki boşluğa yerleştirelim ve tam boyutunu kalemle çizelim.









Çizdiğimiz yerden havlu kağıt rulomuzu keselim. Karton parçalarıyla altını ve üstünü kapatalım. Mantar tıpamızı ikiye keselim.









Kestiğimiz mantar tıpanın bir parçasını rulomuza yapıştıralım. Üstüne pervanemizi yapıştıralım. Üstüne diğer mantar tıpa parçamızı yapıştıralım.

(Resim 17)





Rulomuzu yerine sabitlemek için onu da yapıştıralım. İşte hazırız. İster benim gibi iki farklı renk yapıp yan yana da asabilirsiniz. Umarım beğenirsiniz!

Haftanın çocuk kitabı önerisi

Karga ve Ceviz Ağacı / Songül Bozacı & Rukiye Ulusan / ABM Yayınevi

Çocuklarımızı büyütürken onlara vermek istediğimiz bir dünya önemli mesaj var. Kibar ol, uslu ol, başarılı ol, büyüklerine saygılı, küçüklerine sevgili ol, çalışkan ol, sabırlı ol, ol da ol. Bu listede başlarda olmayan ama en baştakiler kadar önemli birkaç mesaj daha var. Doğayı sev, ağaçları, hayvanları, tabiatı sev. Üstelik sadece sevmekle de kalma onları koru, kolla. Çünkü onlar senin geleceğin. Sen doğaya ne kadar iyi bakarsan doğa da sana o kadar iyi bakar. Sana nefes olacak oksijeni, yemek olacak gıdayı verir. İşte bu çok önemli mesajı içeren harika bir kitap çıktı. Sevgili Songül Bozacı’nın yazdığı, Rukiye Ulusan’ın çizdiği ve ABM Yayınları’ndan çıkan Karga ve Ceviz Ağacı muhteşem bir çocuk kitabı. Ana kahramanı karganın hayvanları sevmeyen, onları bahçesinde istemeyen insanlar yerine hayatını doğaya ve doğayı paylaştığı hayvanlara açmış bir insanın bahçesine ektiği ceviz ağacını konu alıyor. Bu ağaç büyüyor, büyüyor ve sonunda hem kargaya ve ailesine hem diğer hayvanlara hem de insanlara bereketini sunuyor. Bir ağaç bin umut oluyor. Songül Bozacı’nın eşsiz kalemiyle kitap su gibi akıyor. Üstelik yazarın sonuna yerleştirdiği etkinlikler ve bilgiler de kocaman bir bonus olarak karşınıza çıkıyor. Bu keyifli kitabı çocuğunuzun kütüphanesinin baş köşesine yerleştirin. Biz öyle yaptık.





Haftanın Anne/ Çocuk / Etkinlik Sayfası Önerisi

@bebekveuyku/ Sinem Gerger Akınal





Güzel uyuyan bir çocuk güne hem mutlu hem dinlenmiş başlar. Güzel uyuyan çocuğu olan bir anne ise on aslan gücünde uyanır. Ama maalesef etrafımız “Uykusuz bebekler ve uykusuz anneler” ile dolu. Çünkü çoğu çocuk kendi kendine uyumayı bilmiyor, uyandığında yardım almadan tekrar uykuya geçemiyor. Kendini çaresiz ve bitkin hisseden anneler de ne yapıyor, başlıyor ayaklarında, kollarında sallamaya. Emziğe, emzirmeye dayanmaya. Halbuki 0-5 yaş arasındaki çocuklarımıza kendi kendilerine uyumayı öğretebiliriz. Uyku Danışmanı Sinem Gerger Akınal işte tam da bu yüzden var! Kendisi “Bebeğiniz Uykuyu Çok Sevecek” kitabının yazarı. Bugüne kadar binlerce anneye ve çocuğa derman olmuş bir uzman. Instagram’da @bebekveuyku adlı sayfasında hem canlı yayınlar yaparak hem paylaşımlarında temel bilgileri paylaşarak annelere yol gösteriyor. Eğer çocuğunuzun uyku problemleri varsa bu sayfayı takip etmenizi şiddetle öneririm. Ben oğlumu büyütürken kendisinden ve verdiği bilgilerden çok faydalandım. Bugün oğlum geceleri kesiksiz bir uyku çekiyorsa sebebi Sinem Gerger Akınal’dır. Önce kendisini takip edin, sonra da kitabını edinin derim.





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