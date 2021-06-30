Çocuklarla yapılacak hem eğlenceli hem de öğretici aktiviteler

Sevdiğiniz bir kitabı okuyup sonra da hep beraber tiyatrosunu sergileyin

Çocuğunuz bu sayede kendisini kitaptaki karakterin yerine koyarak, o kişinin duygularını daha iyi anlayacak ve bu da empati duygusunun gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır.

Birlikte oynanabilecek oyunlar

Çocuğunuzu tabletten uzaklaştırmak istiyorsanız ona yapabileceğiniz en büyük iyilik onunla iletişim kurmak, birlikte eğlenebildiğinizi göstermek olacaktır. Çocuğunuzun da isteklerini dikkate alarak birlikte oynayabileceğiniz oyunlar:

• Çocuğunuzun en sevdiği kutu oyunları oynayın.

• Zeka geliştirici oyuncaklar ile oynayın. (Satranç ve dama gibi.)

• Becerilerini geliştirebilecekleri oyunlar oynayın. (Hamur, akıl küpü gibi.)

• Nostaljik oyunlar oynayın. (Misket, sessiz sinema oyunu ve evcilik gibi.)

• Dijital ama faydalı oyunlar oynayın. (Çocuk gelişim uzmanları, teknolojik aletleri yasaklamanın çözüm olmadığını her defasında hatırlatıyorlar. Yasaklamak yerine, çocukların bilişsel becerilerini geliştiren oyunları günlük yarım saat oynatmayı tavsiye ediyorlar.)

• Oyun oynarken İngilizce öğrenmesini sağlayın: Günümüzde hem eğlendiren hem de İngilizce öğreten uygulamalara bilgisayar ve telefonlardan kolayca ulaşılabilirsiniz.

Aile bilincini oluşturan aktiviteler

Çocukların dikkatini tablet dışında bir şeye çekme konusunda en önemli noktalardan biri de aile bireylerinin bağlılığı ve aile bilinci. Çocuklara yasaklar koyarak ya da onlara sert bir tavırla yaklaşarak değil, onun aileyle vakit geçirmesini sağlayarak tabletten uzaklaşmasını sağlayabilirsiniz. İşte aile bilincini ve bağlılığını artırabilecek çocuklarla yapılacak aktiviteler:

• Birlikte eski aile albümüne, onun çocukluk fotoğraflarına bakın. Bu sırada merak ettiği şeyleri ona anlatın.

• Aile fotoğrafları çekinin, bunu eğlenceli hale getirin.

• Işıkları ve teknolojik aletleri tamamen kapatıp mumlar yakın. Ailece bir araya gelip sohbet edin.

Enerjisini atabileceği fiziksel aktiviteler

Çocuklar genelde oldukça enerjik ve hareketlidirler. Bu durumda onları suçlamak ve bir köşede uslu uslu oturmalarını söylemek büyük bir hata olacaktır. Çocuğunuzun enerjik olduğunu görüyorsanız onu tabletten uzaklaştırmak için enerjisini atabileceği aktivitelere yönlendirmelisiniz. İşte çocuğunuzun enerjisini atabileceği eğlenceli aktiviteler:

• Onu yormayacak şekilde, yaşına uygun hareketlerle spor yapın.

• Birlikte müzik dinleyin ve dans edin.

• At binmeye gidin.

• Bisiklete binin.

• Lunaparka veya eğlence merkezine gidin.

• Basketbol, voleybol ve futbol gibi top oyunları oynayarak spor becerisini geliştirin.

• Körebe, saklambaç gibi onun da sevdiğini bildiğiniz oyunlar oynayın.

Yaratıcılığını geliştirebilecek aktiviteler

Çocuklar her dönemde yaratıcılıklarını besleyecek aktivitelere ihtiyaç duyuyorlar. Kocaman hayal dünyaları için faydalı olabilecek pek çok aktivite var. İşte çocuğunuzu tabletten uzaklaştırırken yaratıcılığını geliştirebilecek bazı aktiviteler:

• Birlikte hayal gücünüzü kullanarak bir hikaye yazın.

• Renklerle oynayın ve resim yapın.

• Dikiş dikmek, maket yapmak gibi el işi etkinlikleri yapın.

• Birlikte ahşap bir eşyayı ya da mobilyayı boyamayı deneyin.

• Yaşına göre kuklalarla minik gösteriler düzenleyin.

• Onun en sevdiği oyuncaklar ve karakterler için bir hikaye yazın ve canlandırın.

Sosyal sorumluluk aktiviteleri

Çocuğunuz hangi yaşta olursa olsun sosyal sorumluluk bilinci kazanması oldukça önemli. Çocukken yapacağınız her aktivite onu yetişkinlik dönemine hazırlayacak ve karakterinde bir iz bırakacak. Çocuğunuz yardımlaşmayı, diğer canlıların önemini öğrensin istiyorsanız birlikte yapabileceğiniz aktiviteler:

• Birlikte giysi ya da oyuncak dolabını düzenleyin, fazla eşyaları ihtiyaç sahiplerine bağışlayın ve ona bunun öneminden bahsedin.

• Bahçenize ya da çevrenizdeki yeşillik bir alana fidan dikin.

• Sokak hayvanlarına yemek ve su bırakın, onları sevin.

• Çocukların yardımlaşma bilincini artıracak gönüllülük işlerine katılın.

• Bir hayvan barınağını ziyaret edin.

Genel kültür aktiviteleri

Kültürel birikim çocuklukta başlıyor. Çocuğunuz hangi yaşta olursa olsun genel kültürünü geliştirip sosyalleşebileceği pek çok aktivite var. İşte çocuklarla yapılacak etkinlikler serimizdeki kültürel aktivitelerden bazıları:

• Tiyatroya gidin.

• İlgi alanlarına göre (Örneğin arabalar, uçaklar, denizaltı araçları vb.) onu bir müzeye götürün.

• Sinemaya gidin.

• Kitap okuma alışkanlığı kazanması için düzenli olarak kitap okuyun ve kitap üzerine sohbet edin.

• Çocuklar için özel olarak düzenlenen atölyelere katılın. Çocuğunuzun evin dışında vakit geçirmesini istiyorsanız hem onun hem de sizin zevkinize uyabilecek pek çok açık hava aktivitesi bulabilirsiniz. Yeni yerler keşfedebilir, çocuğunuzun ilgi alanlarına göre rotanızı belirleyebilirsiniz.

Çocuğunuzla açık havada yapabileceğiniz etkinlikler ve aktiviteler:

• Sırt çantalarınızı hazırlayıp doğa yürüyüşüne çıkın.

• Birlikte gün batımını ve gökyüzünü izleyin.

• Sevdiği yerlere yürüyüş yapmaya gidin, bu sırada sohbet edin.

• Piknik yapın, çimler üzerinde top oynayın ya da beraber hamak kurun.

Eğitimci Can Uysal



