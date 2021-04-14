Çocukluk Çocuklarla zorlu konuları kitaplar aracılığıyla konuşmak

Çocuklarla zorlu konuları kitaplar aracılığıyla konuşmak

Çocukluk

Çocuklarla zorlu konuları kitaplar aracılığıyla konuşmak

Neden kitapları kullanmalıyız? Öğretim Görevlisi Tuğçe Güzelyurt Güçlü anlatıyor...

14 Nisan 2021, Çarşamba 11:14 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yaşamın her döneminde insanların üstesinden gelmesi gereken zorlu konular var. Bu zorlu konuların üstesinden gelmek deneyim kazandıkça kolaylaşır. Yaşamın ilk yıllarında ise, çocukların karşılaştıkları zorlukları anlamlandırabilmesi ve aşabilmesi için yetişkin rehberliği gerekir. Burada bahsedilen yetişkin rehberliği problemin yetişkin tarafından çözülmesi değildir. Bunun yerine çocuğun zorlu konuları anlayabilmesi için yetişkinlerin çocuğun gelişimine uygun materyal, yöntem ve ortam sunmasıdır. Bir yakınını kaybetme, salgın, bedenini tanıma gibi kavramlar çocuk için soyut kalmaktadır. Bu konuları saklamak ya da geçiştirmek yerine doğru şekilde anlatmak ve kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak gerekir. Ebeveynler zorlu konuları çocuklarına anlatması gerektiğini bilmesine rağmen bu konular bazen ebeveynlerin konuşmaya çekindiği korkulu bir rüyası haline gelebilir.

Öğretim Görevlisi Tuğçe Güzelyurt Güçlü

Tam da bu noktada çocuk kitaplarının en temel işlevlerinden biri yetişkinlere destek olur. Çocuk kitapları dünya ile çocuklar arasında güvenli adımların atılabileceği bir köprü oluşturur. Çocukların çekinip sormaktan vazgeçtiği ya da ebeveynlerin aktarmakta zorlandığı konular kitaplar aracılığıyla somutlaşır. Böylelikle ebeveyn ve çocuk arasındaki sağlıklı iletişim yollarından biri açılır.

Çocuk için anlamlandırması, ebeveynler için ise aktarılması zor olduğu düşünülen konuları çocuk kitapları basit bir şekilde sunabilir. “Masal dinlememiş çocuklar büyüyünce kedi resmini bile cetvelle çizerler.” der Cemal Süreya. Çocuk kitaplarıyla gerçek dünya serüvenimizde zorlu konuları kitaplar aracılığıyla “NE ZAMAN?” sunmalıyız konusunu paylaşmak için haftaya buluşmak dileğiyle…

Yazarlarımızdan
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
İstediğin etkinliği önce hayal et sonra yap
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Bircan Tavas
Çocuklarda kekemelik
Bircan Tavas
Büşra Eracun Akkaya
Sezaryen doğum sonrası normal doğum yapmak mümkün mü?
Büşra Eracun Akkaya
Annebebelist
Bebeğinize kitap okuyunca ne olur?
Annebebelist
Ezgi Konucu
Çocuğunuza güvenin
Ezgi Konucu
Pedagog Levent Kahraman
Sessiz tiyatro
Pedagog Levent Kahraman
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Çocuktan proje, ebeveynden helikopter olur mu?