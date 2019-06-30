Çocuklu aileler otelinizi doğru seçin!

Bütün bir yılın yorgunluğunu atmak için ilk akla gelen şey ailece huzurlu ve keyifli bir tatile çıkmaktır. Tatilinin aksaklıklar nedeniyle kötü geçmesini kimse istemez. İşte bu nedenle, otel seçerken yorumları okumak, başkalarının deneyimlerine kulak vermek işe yarayabilir. Üstüne üstlük çocuklu bir aileyseniz, otel seçimi konusunda ekstra kriterleri dikkate almanız da gerekir. Tatilsepeti.com, çocuklu tatiller için otel seçerken dikkat edilmesi gerekenler konusunda önerilerde bulunuyor.

MANZARAYA DEĞİL HİZMETE BAKIN

Çocuk dostu otellerde pek çok hizmetten yararlanabilirsiniz. Örneğin, bebek bakıcısı veya kreş olanağı sunan bir otelde çocuğunuz güvenli ellerdeyken siz de tam anlamıyla tatilin keyfini sürebilirsiniz. Çocuğunuzun aniden rahatsızlanma olasılığını düşünerek bünyesinde sağlık hizmeti ya da doktor bulunan bir oteli seçmek de tatil boyunca kendinizi güvende ve huzurlu hissetmenize yardımcı olur.

ÇOCUKLAR İÇİN SUNULAN OLANAKLARA BAKIN

Gideceğiniz otelde çocuğunuzun yaşına uygun ne kadar çok olanak varsa, tatiliniz hem sizin hem de çocuğunuz için o kadar keyifli geçecek demektir. Rezervasyon yaptırmadan önce çocuk havuzu, bebek havuzu, oyun alanları, gündüz aktiviteleri, mini club, bebek bakıcısı gibi hizmetlerden size uygun olanları araştırarak keyifli bir tatil için ilk adımları atabilirsiniz.

OTELİN KONUMU ÖNEMLİ

Eğer her şey dahil sistemde konaklamayı düşünmüyorsanız, seçeceğiniz otelin çocukların ilgisini çekecek oyun parkı, eğlence merkezi, havuz ya da deniz gibi olanaklara yakın olmasına dikkat etmeniz tavsiye edilir. Çocuğunuzu mutlu edecek aktivitelere yakın bir otelde konaklamakla onları ve kendinizi fazla yormadan keyifli bir tatil geçirebilirsiniz.

ODALAR İHTİYAÇLARI KARŞILAMALI

Çocuk dostu otellerde iki yatak odalı aile odalarını bulabilirsiniz. Özellikle küçük bebeğiniz varsa, içinde küçük bir mutfak olan, en azından su ısıtıcısı bulunan odalar, gece yarısı acıkan bebeğinize mama yapmak için size büyük kolaylık sağlar. Bu tip otellerde küçük çocuğunuz için bebek karyolasını da kolaylıkla temin edebilirsiniz.

YEMEKLER ÇOCUKLARA UYGUN OLMALI

Çocuklu aileleri tatilde en çok zorlayan konulardan biri de yemektir. Otelde çocuk ve bebek menüsü, ara öğün atıştırmalıkları olup olmadığını araştırarak kararınızı verebilirsiniz. Kimi çocuk dostu otellerin restoranlarında çocuklar için özel bölümler yer alır. Önceden bu gibi olanakları araştırarak, çocuğunuzun konforlu bir tatil geçirmesini sağlayabilirsiniz.