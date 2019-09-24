Çocukluğumuzda travma etkisi yaratan 8 yapım





1- Mercan Kolye





Kemalettin Tuğcu’nun romanından uyarlanan dizide, Nurseli İdiz, kötü üvey anne olarak karşımıza çıkıyor.

İki çocuğu olan zengin babayla evlenen Nurseli, sevgilisiyle birlikte babanın mirasına konmaya çalıyordu.

Çocuklara türlü türlü eziyet eden üvey anne Nurseli, o dönem pek çok izleyicinin bedduasına maruz kaldı.





2- Küçük Besleme





1999 yılında ekrana gelen Küçük Besleme, izleyenlerin gözyaşlarını tutamadığı yapımlardan biri.

Nur Kulakoğlu’nun ‘küçük besleme’, yani Bilge’yi canlandırdığı yapımda, yaşlı bir kadının yanına yardımcı olarak giden kızın hikayesi anlatılıyordu.

Bir türlü yüzü gülmeyen Bilge’nin çektiği acılar, izleyenleri hayatı sorgulamaya sevk ediyordu diyebiliriz.





3- Üvey Baba





İlk önce filmi yayınlanan Üvey Baba, olumlu reytingler sayesinde diziye çevrilmişti.

1998 yılında televizyon hayatına başlayıp 2003 yılına kadar devam etti.

Dizi, ölen öz babasından büyük bir miras kalan Lamia’nın üvey babaya verilmesi ve üvey babanın da mirası kendi üzerine almaya çalışmasını konu ediniyordu.





4- Emrah - Acı





Küçük Emrah filmlerinin hemen hepsi izleyenlerde travma etkisi yaratmıştır.

Ancak 1988 yılında vizyona giren Acı filminin bambaşka bir yeri var.

Film sokaklarda yaşamak zorunda kalan bir delikanlının hapishanede biten hüzünlü öyküsünü konu alıyordu.





5- Gerçek Kesit

Perihan Savaş’ın anlatıcısı olduğu dizi tam 453 bölüm sürmüştü. Her bölümde farklı bir konuyu ele alan serinin tek ortak özelliği, bölümlerin birbirinden dramatik oluşuydu.

Genellikle aynı oyuncuların rol aldığı dizinin en çok göze çarpan oyuncusu ise ‘sarı bıyık’ lakaplı Cahit Kaşıkçılar'dı.

Gerçek Kesit’in izleyenlerde bağımlılık etkisi yarattığı da bilinen bir ‘gerçek’.

Dizinin bazı bölümleri sosyal medyada hala ilgi görüyor.





6- Uzaylı Zekiye





Aslında bir komedi dizisi olan Uzaylı Zekiye, Türk halkının pek alışık olmadığı bir yapımdı.

1987’de yayınlanmaya başladı, düşük bütçeli bir yerli yapım olmasına rağmen kendine has bir izleyici kitlesine sahip oldu.

Ancak Zekiye’yi korkunç bulan izleyiciler de vardı. Özellikle de çocuklar...





7- Canım Kardeşim





Son sahnesi ile izleyenlerin gözyaşlarını kurutan Canım Kardeşim filminin başrollerinde Tarık Akan ve Halit Akçatepe vardı.

1973 yapımı film, yokluk içindeki bir ağabeyin, kan kanseri olan kardeşi ile verdiği yaşam mücadelesini konu ediniyordu.





8- Bücür Cadı





Yine Türk televizyonlarının alışık olmadığı bir yapım...

Küçük bir kızın sihirli güçlerinin olması, dram izleyicilerini hayli afallattı. Aslında bir çocuk dizisi olan Bücür Cadı, bazı çocukların korkulu rüyası haline geldi.

Dizinin konusu kısaca şöyle: Zeliş iyi huylu sevgi dolu bir çocuk olduğu için, bir gün uykusunda melek tarafından doğaüstü bir güçle ödüllendirilir. Bu güç ona insanlara daha fazla iyilik yapması için verilmiştir. Bu gücüne önceleri şaşıran Zeliş, daha sonra insanlarının hayatlarının akışında bazı değişiklikler yapar...





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