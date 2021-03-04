Çocukluk arkadaşını öldürmüştü! 10 kurşuna 12,5 yıl hapis

İstanbul Bağcılar’da Hacı Mustafa Eskici (27), şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Sevcan Eskici (25) ile boşanma aşamasındaydı. Çift, ayrı evlerde yaşıyordu. Hacı Mustafa Eskici, eşinin, çocukluk arkadaşı Tolga Varlıoğlu (30) ile yakınlaştığından şüphelendi ve evine giderek telefonunu karıştırdı. Hacı Mustafa Eskici, telefonda Varlıoğlu ile cinsel içerikli mesajlarını görünce eşiyle tartıştı. Aynı akşam buluştuğu arkadaşı Varlıoğlu, ona Sevcan Eskici ile evleneceğini söyledi.

PARKA ÇAĞIRMIŞLARDI

Hacı Mustafa Eskici, eşi Sevcan Eskici’yi 11 Haziran 2020’de arayarak Tolga Varlıoğlu ile görüşme ayarlamasını istedi. Varlıoğlu kabul etmedi. Sevcan Eskici ısrarcı davranarak onu ikna etti. Hacı Mustafa Eskici, eşini de otomobiline aldıktan sonra Bağcılar’daki 100. Yıl Parkı’na gitti. Araçtan inerek parka yürüyen Hacı Mustafa Eskici, üzerinde bulundurduğu ruhsatsız tabancayı çıkarıp Varlıoğlu’na 10 kurşun sıktı. Varlıoğlu hayatını kaybederken, gözaltına alınan Hacı Mustafa Eskici tutuklandı, Sevcan Eskici ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hacı Mustafa Eskici’nin ‘haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan 24 yıl, ‘ruhsatsız silah taşıma’ suçundan 3 yıl hapis, Sevcan Eskici hakkında da ‘kasten öldürme suçuna yardım etmek’ suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, tutuksuz sanık Sevcan Eskici “Beraatimi talep ediyorum” dedi. Tutuklu sanık Hacı Mustafa Eskici de “Çok üzgünüm, çok pişmanım. Keşke böyle olmasaydı. Takdir mahkemenindir” diye konuştu. (Hürriyet)



